lino-guanciale-e-la-moglie-antonella-felici:-arriva-il-loro-annuncio

E’ un momento felice questo per Lino Guanciale, sia dal punto di vista privato che lavorativo. L’attore, sempre impegnato con diverse fiction, sta vivendo il tanto desiderato ritorno a teatro. Intanto con la moglie Lino Guanciale segna un traguardo importante. Un anno fa, infatti, il 18 luglio, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi convolavano a nozze. La loro storia procede a gonfie vele, come confessa l’attore in un’intervista su Il Messaggero. Sui festeggiamenti per l’anniversario Lino Guanciale dice:

“Certamente andremo in un bel posto. Antonella ed io siamo uguali in questo: ci piace improvvisare e restare anche fuori dai riflettori”.

Lino Guanciale, racconto toccante: “Ho visitato campi di rifugiati”

In questi giorni Lino Guanciale sarà impegnato con il suo spettacolo teatrale dal titolo “Fuggi la terra e l’onde”. E’ un progetto a cui l’attore tiene molto. Al centro di tutto c’è un bambino afghano, Alì, che ha alle spalle una storia molto toccante. La sua è la storia di milioni di bambini. Quelli che fanno il viaggio della speranza, via mare, in mano agli scafisti, nella speranza di iniziare una vita migliore altrove. A questa tematica Lino Guanciale è molto vicino. Infatti da anni l’attore è impegnato come testimonial dell’UNHCR, Agenzia Onu per i Rifugiati. Su questo Lino Guanciale dice:

“Con loro sono stato in Libia e in Etiopia, dove ho visitato campi di rifugiati. Quello che ho visto e vissuto lo racconto con tutti i mezzi che ho a disposizione”.

Lino Guanciale e i nuovi progetti: Il Commissario Ricciardi 2, Sopravvissuti, Noi (This is us)

Mentre porta il suo spettacolo a teatro Lino Guanciale, dopo un momento doloroso, è pronto per nuovi progetti anche in televisione. L’attore, nella prossima stagione televisiva, tornerà con Il Commissario Ricciardi 2, fiction che ha ottenuto grande successo. Inoltre l’attore sarà nel cast di due nuove serie Rai. Si tratta di Sopravvissuti, al fianco di Barbara Bobulova, e Noi, remake di This is Us, serie americana.

