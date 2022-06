L’Insalata di pasta di Bruno Barbieri, il trucco è nel condimento: cosa aggiunge all’olio

Ingredienti

300 grammi di pasta

olio evo

10 gr basilico

10 gr rucola

del finocchietto fresco

della salvia

della maggiorana

una manciata a piacere di lupini

Preparazione

La ricetta è molto ma molto semplice. Ci armiamo quindi di due o tre ciotole di cui una grande che poi ci servirà per la pasta. La prima cosa da fare sarà quella di mettere su la pentola con l’acqua.

Detto questo prendiamo un coltello e un tagliere e tagliamo le erbe. Diciamo che secondo quanto ci consiglia il nostro chef andrebbero tagliate alla julienne, quindi in maniera sottile ( sia per dare forma che consistenza). Non usiamo il frullatore. Tagliamo quindi il finocchietto, poi la menta e la rucola. Aggiungiamo anche la maggiorana e la salvia. Tagliamo il tutto.

A questo punto aggiungiamo anche il resto, cioè i lupini ( privati della buccia). Tagliamo a spicchi i pomodorini. Prendiamo la grattugia e mettiamo anche del Parmigiano non troppo stagionato ( un 18/24 mesi massimo). Un goccio di olio di oliva. Aggiustiamo di sale e mettiamo da parte. Non in frigorifero. Mi raccomando.

Prepariamo quindi l’intingolo per condire la pasta. Prendete una ciotola e aggiungete della paprika dolce in polvere, sale olio e parmigiano. Mescolate con una forchetta e create l’emulsione. Scolate la pasta e non aspettate che freddi.. Le erbe dovranno leggermente cuocersi. Mettiamo la pasta nelle erbe e giriamo bene. Le erbette a questo punto si scotterano rilasciando il loro sapore. Aggiungiamo quindi l’intingolo e mescoliamo dolcemente.

L’articolo L’Insalata di pasta di Bruno Barbieri, il trucco è nel condimento: cosa aggiunge all’olio proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.