l’insalata-di-patate-di-sofia-loren,-la-vera-ricetta-saporita-napoletana,-cosa-si-aggiunge-al-condimento

L’insalata di patate di Sofia Loren. Una ricetta facilissima, ma alla maniera di Sofia Loren. Un altro dei classici della cucina internazionale. Nei Paesi freddi, come la Germania, questo è un piatto nazionale consumato sia in estate che in inverno. Anche in Italia, ma in estate, accompagnato con pomodori cipolla e fagiolini rappresenta un piatto estivo. Buonissimo e poco calorico che si prepara e si consuma anche a distanza di qualche giorno.

Si possono anche aggiungere acciughe, olive, tonno o secondi proteici e ricche di calcio per fare di un piatto semplice un pranzo o una cena completa. L’alternativa che proponiamo è semplice, una ricetta di Sofia Loren tratta dai suoi libri di cucina dove l’attrice italiana più famosa del mondo racconta le sue esperienze di vita e i suoi piatti dell’infanzia. Ma andiamoo a vedere come si prepara questo piatto e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

600 g di patate

2 spicchio d’aglio (facoltativo)

Olio di oliva

3 cucchiai di aceto

q.b.di sale

1 rametto di prezzemolo

Preparazione

Laviamo le patate, togliete tutto il terreno e poi pelate le patate. Mettiamo l’acqua in una pentola e portiamo ad ebollizione. Ora immergete il tubero e aspettiamo che cuocia. Ovviamente per la cottura tutto dipende dalla pezzatura della patata stessa. Diciamo che il metodo classico per capire se è cotta o meno è infilzare una forchetta nella patata: se è morbida togliete.

Mentre le patate cuociono prendete un pentolino e pensiamo al condimento ( nella ricetta di Sofia Loren il condimento è a caldo): ora mettiamo olio, aceto e l’aglio. Salate il tutto e mettete sul fuoco. Cuocete a fuoco lento fate evaporare e sobbollire l’intingolo. Dopo qualche minuto tutti i sapori si insaporiranno. Lasciate quindi riposare e insaporire per bene.

Scolate le patate e cospargete l’intingolo sulle patate stesse. L’aglio lo potete lasciare o togliere a seconda del vostro gusto. C’è chi lo preferisce morbido da spalmare sul pane. Mettete il prezzemolo sulle patate buon appetito. Leggi le ricette dei contorni

