L’insalata di riso, la regina dei piatti estivi, il salva pranzo o salva cena, il piatto che si può portare in qualsiasi pic nic d’estate o di primavera, o sulla spiaggia quando siamo impegnati in lunghe giornate al mare. Un piatto buonissimo, colorato e sicuramente sfizioso ed estroso. L’insalata di riso è sicuramente un piatto che mette allegria. Facile da preparare, ma deve essere coerente con il proprio gusto.

Questo è un piatt che a volte non mette d’accordo, il perché sta nel fatto che ognuno preferisce condirla come meglio crede. C’è chi ci mette i sottaceti, chi la carne avanzata, il pollo o anche la lattuga. E’ di certo un piatto buonissimo che può essere arricchito con della majonese o del pesto. Proprio come in questo caso, con la ricetta di Benedetta Rossi.

Ingredienti dell’insalata di riso di Benedetta

riso per insalate di riso peso da crudo

250 gr di riso

150 g pesto

200 g noccioline di mozzarella

200 g pomodorini

200 g melanzane (fritte oppure grigliate)

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di preparare il riso. Fate quindi bollire dell’acqua e salatela. Ovviamente i tempi di cottura variano a seconda del riso. Una volta cotto fatelo riposare e raffreddare ( bloccate la cottura con dell’acqua fredda, altrimenti sarà molliccio). A questo punto conditelo con il pesto. Mescolate delicatamente. Se vi accorgete che è troppo denso ( o duro da mescolare) diluite con un po’ d’acqua di cottura (fatta raffreddare).

Aggiungete adesso al riso le melanzane (già fritte o grigliate) tagliate a cubetti, i pomodorini tagliati a metà e le noccioline di mozzarella, quindi date un ultima mescolata. Fate riposare in frigo l’insalata di riso per almeno un’ora per farla ben insaporire.

L’articolo L’insalata di riso di Benedetta, super estiva e cremosa anche il giorno dopo. Il trucco è aggiungere questo ingrediente alla fine proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.