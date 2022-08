L’Insalata di Riso di Sofia Loren, la più saporita e colorata che c’è: la ricetta che si tramanda da sempre. Una ricetta semplice? No, anzi, l’insalata di riso è uno dei piatti estivi più difficile che c’è. Ha la particolarità di non mettere tutti d’accordo subito, anzi. C’è chi preferisce composizioni diverse, ingredienti particolari, elementi misti tra di loro che non sempre vanno d’accordo. E’ il piatto più colorato ed estivo che esista, fresco, veloce ( sempre secondo i gusti). A volte bastano davvero due ingredienti per fare un’insalata di riso.

La versione che ora vi proponiamo è davvero antica, ha un po’ di anni, la propone Sofia Loren nel suo libro “In cucina con amore”. E’ davvero buona e colorata con un tocco di freschezza in più che ricorda per il profumo alla costiera Sorrentina. Andiamo quindi a vedere come si cucina e quali sono gli ingredienti.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

500 g di riso

150 g di tonno

150 g di groviera

100 g di olive verdi

4 pomodori

2 carote

1 cuore di sedano

2 uova + 1 per decorare

1 limone

prezzemolo

basilico

olio d’oliva

sale

pepe

Preparazione

La prima cosa da fare è quella di cuocere il riso al dente. Quindi riempiamo una pentola d’acqua e facciamo andare: caliamo il riso e saliamo. Scoliamolo bene e al dente. In una zuppiera aggiungiamo il tonno sbriciolato ( prendete quello a filetti e poi lo sbriciolate), la groviera tagliata a dadini, i pomodori, le carote. Date una bella mescolata e poi aggiungete il sedato, le olive verdi denocciolate.

Date un’altra bella mescolata, spezzate con le mani il prezzemolo e poi qualche foglia di basilico. Ora aggiungiamo qualche uovo sodo, una parte invece le aggiungete sbriciolate. Mescolate bene, condite con qualche cucchiaio d’olio, in modo che l’insalata sia scorrevole ma non «bagnata», con il succo di limone, una spruzzata di sale e una di pepe appena macinato. Questa insalata si può decorare con qualche fettina di un terzo uovo sodo.

