l’insalata-di-riso-super-semplice-dello-chef-bruno-barbieri:-il-segreto-per-farla-super-buona:-“ecco-cosa-metto-al-posto-della-maionese”

Fresca e golosa, l’insalata di riso è un must della stagione estiva ed è un primo piatto (o piatto unico) che tradizionalmente ci si può portare anche in spiaggia. Lo chef stellato Bruno Barbieri ci propone sul suo canale YouTube la sua variante gourmet.

La versione di Bruno Barbieri è però più complessa perché non basta tagliare e unire tutti gli ingredienti: molti elementi infatti vanno trattati a parte come, ad esempio, la salsa di base formata da un pesto di prezzemolo.

Il video è arrivato poco fa nella pagina Instagram e Facebook del cuoco dove ha scritto il seguente commento di presentazione: “La mia insalata di riso Ragazzi, oggi una ricetta speciale, un classico dell’estate: l’insalata di riso! Occhio perché non è un piatto banale, ci puoi mettere dentro tutto quello che ti piace e far andare la fantasia! L’importante è che il risultato sia fresco e appetitoso! Ecco come l’ho fatta io!”.

Insalata di riso di Barbieri: Ecco tutti gli ingredienti

riso nero venere

emmenthal stagionato in grotta

prosciutto cotto tagliato spesso

olive taggiasche

funghi cardoncelli

ventresca di tonno

uova

capperi

acciughe

cuori di carciofo sott’olio

giardiniera

prezzemolo

piselli

erba cipollina

olio extravergine di oliva

Ecco il procedimento dell’Insalata di riso passo per passo spiegato dallo chef Barbieri

Pesto di prezzemolo come base per l’Insalata di riso: Preparazione

Preparare il pesto fatto in casa è molto semplice e oltre al classico pesto di basilico è possibile preparare deliziose salse anche con altre erbe aromatiche come ad esempio il pesto di prezzemolo.

Diversamente dal classico pesto ligure con basilico, pecorino e grana in questo caso non viene utilizzato un formaggio, ma se voi preferite una salsa più saporita potete tranquillamente aggiungere del grana, parmigiano o pecorino grattugiati. Stessa cosa anche per l’aglio: se non vi piace potete tranquillamente ometterlo, mentre se lo gradite potete aggiungerne quanto preferite.

La salsa preparata seguendo questa ricetta può essere utilizzata subito dopo la preparazione per condire l’insalata di riso ad esempio come ha fatto lo chef Barbieri, ma può essere anche congelata in pratici contenitori monoporzione in modo averla pronta al bisogno. Vediamo subito come si prepara!

Ingredienti della ricetta del pesto di prezzemolo (per 4 persone)

40 gr di prezzemolo fresco

30 gr di pinoli

2 cucchiai di succo di limone

olio extravergine di oliva

sale q.b.

aglio q.b. (facoltativo)

Come si fa il pesto di prezzemolo Per preparare il pesto di prezzemolo iniziate lavando accuratamente le foglie di prezzemolo fresco eliminando i gambi. Dopo aver lavato il prezzemolo asciugatelo e ponete nel mixer con il sale e l’olio extravergine di oliva Iniziate a frullare per pochi secondi poi aggiungete anche l’aglio e i pinoli. Frullate nuovamente per qualche secondo poi aggiungete qualche cucchiaio di succo di limone o di acqua. Proseguite frullando fino ad ottenere una salsa cremosa ma non troppo liquida. Il vostro pesto è pronto per essere utilizzato o per essere conservato in frigorifero o in congelatore.