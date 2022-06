L’insalata Nizzarda di Alessandro Borghese: leggera, cruda e con poche calorie. Il pranzo adatto per l’estate . L’insalata nizzarda o anche salade nicoise. Un piatto leggero e fresco tipico della Francia. Un’insalata che appartiene alla tradizione gastronomica del Paese, tipica del sud, della Costa Azzurra.

Un piatto unico che può essere consumato sia in inverno per pranzare leggero, ma anche in estate ( soprattutto). A base di verdure crude, ha un apporto calorico basso, ma non troppo. Completa di tutti i sapori e consistenze la versione che proponiamo è quella dello chef Alessandro Borghese, volto noto e celebre sia della televisione che della cucina italiana.

Ingredienti per l’insalata Nizzarda di Alessandro Borghese

4 uova sode

250g tonno sott’olio

400 g pomodori ramati

60 g olive kalamata

8 filetti di acciughe

4 fette di pane in cassetta

4 fette di speck

1 cetriolo

50 g fagiolini lessati

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

Erbe aromatiche miste

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Insalata mista q.b.

Preparazione:

Taglia delle fettine di pane casereccio. A parte, prepara un trito di erbe aromatiche miste (timo, melissa, prezzemolo). In una ciotola unisci il trito di erbe e un filo d’olio extravergine.

In una teglia, ricoperta di carta da forno, disponi le fette di pane e ungile di olio aromatizzato. Dorale in forno modalità grill a 200°C per circa 5 minuti.

Nel frattempo sbuccia le uova sode, scava con uno scavino il cetriolo (ricavando delle palline) ed infine snocciola le olive.Per la vinaigrette in una ciotola emulsiona: olio, aceto di vino bianco, sale e pepe. Impiatta realizzando un mazzo di fiori con l’insalata e utilizza la fettina di speck per legare il tutto.

L’articolo L’insalatona estiva di Alessandro Borghese: leggera e con poche calorie. Il piatto dell’estate proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.