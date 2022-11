L’intervista di Mario Liberatore ” come cambia il mondo de marketing online

Mario Liberatore esce tra pochi giorni la prima e vera intervista, Tutto quello che c’è da sapere sul fondatore di “Cash Flow Academy” recensioni, opinioni, il business e molto altro in un’unica intervista – Come una forza trainante da anni si occupa di digitalizzazione e marketing Online. Mario Liberatore sta puntando i riflettori sulle nuove sfide da superare.

Di recente si è seduto a parlare con noi per illustrarci le infinite opportunità che il mercato digitale offre, ma soprattutto per parlare di un Business Online che abbraccia diverse generazioni, ma che hanno in comune un unico obiettivo: il cambiamento Consa troveremo nell’intervista. La vera storia: Nonostante la sua giovane età, per molti Mario Liberatore rappresenta una vera ispirazione al centro di un movimento per i nuovi imprenditori e le nuove tecnologie. “Un modello da imitare”, umiltà e abnegazione assoluta sono la chiave del suo successo, nell’intervista di oggi ci ha raccontato la sua visione per il futuro, migliore anche dal punto di vista sociale, oltre che economico. Mario Liberatore propone un modello di business con una didattica estremamente innovativa e pratica. È apparso sulle più prestigiose testate come FORBS e sta scalando tutte le classifiche dedicate ai giovani che stanno cambiando il nostro paese. Un contributo fondamentale per rivoluzionare il business digitale e il nostro modo di vivere.

