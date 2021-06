Lionel Messi, numero uno anche fuori. Così ha conquistato l’amore: da non credere

Il calciatore argentino è un vero e proprio idolo del calcio e, a quanto pare, ha fatto gol anche nella sua vita privata.

Lionel Messi, attaccante del Barcellona e della nazionale argentina (Getty images)

Lionel Andrés Messi Cuccittini, soprannominato “La Pulce”, è un calciatore argentino che attualmente milita nel Barcellona e nella nazionale argentina. Attaccante talentuoso, nonostante la sua costituzione piuttosto minuta, si è certamente distinto grazie alle sue qualità sportive, raggiungendo svariati record.

In effetti, facendo una breve carrellata dei suoi successi, è stato vicecampione nel 2007 e nel Barcellona nel 2014, ma anche nel 2015 e l’anno successivo. Tuttavia, il premio più importante è la medaglia d’oro olimpica che ha vinto ai Giochi di Pechino del 2008.

Comunque sia, intanto Leo pare che si sia dato un obiettivo molto importante ovvero quello di riportare allo splendore l’Albiceleste. Mentre questo desiderio continua a rimanere fisso nella sua mente, in questo periodo, si sta anche discutendo del rinnovo del contratto proprio con il Barcellona.

Insomma, sicuramente uno dei migliori calciatori sulla piazza. Un capitano che ha fatto sognare milioni di appassionati di questo sport in tutto il mondo.

Proprio ieri, inoltre, ha compiuto 34 anni e, Pelè, un altro fuoriclasse, ha voluto fargli degli auguri particolari, incitandolo a continuare a far sorridere il calcio.

Il numero 10 del Barcellona, peraltro, è stato festeggiato anche da suoi altri colleghi con un party a sorpresa e con tanto di torta e regali.

Il lato romantico del campione del Barcellona

Oltre alla sua carriera che va a gonfie vele, Messi non si può lamentare nemmeno per quanto riguarda la sua vita privata. La sua moglie, però, non è solita stare sotto le luci dei riflettori, anche se è una bellissima giovane donna.

Lionel Messi con la moglie Antonela Roccuzzo e i figli (Instagram)

La sua dolce metà si chiama Antonela Roccuzzo, è argentina come lui, e quasi sua coetanea. Ciò che si sa è che sono stati fidanzati a lungo tempo prima di convolare a nozze, nell’elegante hotel di Rosario, nel 2017.

Nel frattempo hanno avuto tre figli, Thiago, Mate e Ciro. Il campione e Antonela si sono conosciuti in tenera età, e pare che sia stato un vero e proprio colpo di fulmine destinato a trasformarsi in un amore più maturo e solido.

Secondo, quindi, quanto riportato da Skysport, la coppia avrebbe avuto il primo fatidico incontro a soli cinque anni, grazie all’amico Luca Scaglia. Il calciatore ha rivelato di essere molto legato alla sua compagna, considerandola la donna della sua vita.