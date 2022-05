lions-club,-il-fascino-del-torneo-giallo-dell’amicizia

Sui campi del Tennis club Fasano si è rinnovata la kermesse giunta alla XIV edizione

FASANO – Si è concluso domenica pomeriggio sui campi del Tennis Club a Selva di Fasano il XIV Torneo Giallo dell’Amicizia tra i Lions Club pugliesi, di cui è, fin dalla prima edizione, anfitrione ed organizzatore il LC Fasano Host e particolarmente il referente del progetto Marco Cedro, coadiuvato dall’apposito comitato in cui opera Ottavio Narracci. Nonostante le due giornate dal tempo incerto, tra sabato e domenica si sono alternati 12 giocatori tra i quali ha primeggiato il duo Calamo-Renna che si è aggiudicato il 1° premio. Il ricavato della duplice manifestazione (il I girone del Torneo, per la prima volta in quest’anno sociale, raddoppiato) sarà interamente devoluto al Service nazionale dei Cani Guida, fiore all’occhiello del Lions International e dei nostri Leo che hanno collaborato attivamente alla riuscita della manifestazione. Un ricco buffet ha chiuso la serata in amicizia, sancendo il ritorno degli eventi in presenza dopo la pausa forzata dovuta all’epidemia di Covid-19.

