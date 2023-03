l’ipcc-al-lavoro-per-il-rapporto-di-sintesi-sulla-crisi-climatica

Sono cominciati ieri a Interlaken, in Svizzera, e andranno avanti fino al 17 marzo, i lavori dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, per l’approvazione del documento di sintesi del sesto rapporto di valutazione sul clima. Il documento raccoglierà le ricerche scientifiche più recenti e chiama scienziati e governi a concordare su una sintesi che mostri la realtà e i rischi legati alla crisi climatica, le soluzioni disponibili e i modi in cui il mondo deve rispondere.

Una volta approvato, il “Climate Change 2023: Synthesis Report” sarà pubblicato il 20 marzo e, come ha spiegato il presidente dell’IPCC Hoesung Lee, aprendo la conferenza, “diventerà un documento politico fondamentale per plasmare l’azione per il clima nel resto di questo decennio cruciale”, rappresentando “per i responsabili politici di oggi e di domani, un libro di testo indispensabile per affrontare il cambiamento climatico”.

Stephanie Roe, responsabile scientifica del WWF su Clima ed Energia e una dei lead author del rapporto IPCC, ha dichiarato: “Distillando più di 10.000 pagine di scienza del clima dai tre gruppi di lavoro e tre rapporti speciali, il Rapporto di Sintesi dell’IPCC presenterà la valutazione più integrata e accessibile delle cause, degli impatti e delle soluzioni di mitigazione e adattamento del cambiamento climatico in un decennio”.

In apertura di sessione, il Segretario delle Nazioni Unite António Guterres si è rivolto agli oltre 650 delegati presenti a Interlaken, con un videomessaggio di augurio. “Questo sarà il primo rapporto completo dell’IPCC in nove anni, e il primo dai tempi dell’Accordo sui cambiamenti climatici – ha detto Guterres -. Non potrebbe arrivare in un momento più cruciale. Il nostro mondo è a un bivio e il nostro pianeta è nel mirino. Ci stiamo avvicinando al punto di non ritorno del superamento del limite concordato a livello internazionale di 1,5 gradi centigradi di riscaldamento globale. Siamo vicini a un punto critico”.

“Ma non è troppo tardi – ha aggiunto Guterres -. Il rapporto dell’anno scorso ha dimostrato chiaramente che è possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi grazie a riduzioni rapide e profonde delle emissioni in tutti i settori dell’economia globale. E anche i recenti rapporti hanno sottolineato la necessità di agire ora”. Ha quindi concluso il suo intervento ricordando che “tra meno di nove mesi, i leader si riuniranno alla COP28” e che “avranno bisogno di una guida scientifica solida, franca e dettagliata per prendere le decisioni giuste per le persone e il pianeta”.

