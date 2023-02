Liquida Porto Alegre começa nesta sexta-feira

Campanha, que vai até 5 de março, reúne oportunidades e descontos de até 70%. Começou nesta sexta-feira (24), o Liquida Porto Alegre, uma campanha em que o comércio da Capital reúne oportunidades e descontos para os consumidores. São ofertas de até 70%. O período de promoções termina no dia 5 de março.

A lista de lojas participantes pode ser conferida no site.

A campanha é feita no período considerado de menor faturamento do comércio, quando as pessoas estão fora de Porto Alegre, em férias.

“Esse ano deve ser muito melhor do que ano passado exatamente em função de estarmos com tudo liberado. Essa é uma ação que envolve toda a cidade. Nós temos mais participando, de 90 bairros. Então a expectativa realmente é muito alta das pessoas poderem inclusive comprar próximo de casa. Temos certeza de que será uma edição histórica”, diz o presidente da CDL POA, Irio Piva.

