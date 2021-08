Il liquore di albicocche è una ricetta abbastanza facile da fare, e il risultato è probabilmente diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. La particolarità di questo liquore, infatti, è che non si usa solo il frutto, ma anche il seme delle albicocche. Per chi non lo sapesse, i noccioli delle albicocche (così come anche quelli delle pesche) sono anche conosciuti come armelline e sono usati in cucina (sempre in piccole dosi, mi raccomando!) per aromatizzare preparazioni di vario genere grazie il loro sapore di mandorla amara.

Ecco perché in tante ricette con pesche e albicocche figurano anche mandorle o amaretti: sono gusti che sono naturalmente portati a stare bene insieme! Ecco, dopo questo piccolo spiegone direi che posso lasciarvi finalmente alla ricetta del liquore all’ albicocca

Procedimento per preparare il liquore di albicocche

Lavate molto bene le albicocche sotto acqua corrente (ed eliminate eventualmente il picciolo, se presente), quindi dividetele a metà ma non eliminate i noccioli.

Staccate solo 3 noccioli dalla polpa e schiacciateli con un batticarne.

Mettete in un recipiente a chiusura ermetica albicocche, semi schiacciati e stecche di cannella, quindi coprite con l’alcol, chiudete con il coperchio e lasciate in infusione per 10 giorni in un luogo fresco e asciutto, possibilmente al buio, agitando il recipiente ogni giorno.

Passati i 10 giorni preparate uno sciroppo portando a ebollizione l’acqua con lo zucchero e continuando a far bollire finché lo zucchero non sarà completamente sciolto, quindi fate almeno intiepidire.

Riprendete il contenitore messo da parte e scolate l’alcol in un altro recipiente, filtrandolo con un colino a maglie strette.

Unite anche lo sciroppo all’alcol, mescolate e imbottigliate.

Il liquore all’albicocca è pronto: lasciatelo riposare al buio ancora per almeno 1 settimana prima di servirlo, possibilmente ben freddo di frigo o anche freezer.





