l’isis-minaccia-il-ministro:-le-parole-che-fanno-tremare-l’italia.-scatta-l’allerta

Minacce forti verso l’Italia e gli italiani da parte dell’Isis. Nel mirino dell’organizzazione terroristica è finito un esponente del governo, con l’allerta che adesso sale e la preoccupazione che aumenta

L’Italia ha subito nuove minacce da parte dell’Isis, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio é stato minacciato dopo la sua partecipazione ad un vertice anti Daesh con il segretario di Stato americano Blinken a Roma.

Nell’occasione Di Maio aveva sostenuto l’importanza di combattere il terrorismo in Siria e in Iraq, guardando con molta attenzione l’evoluzione della situazione nel Sahel, area nella quale stanno nascendo alcune cellule estremiste.

Un editoriale pubblicato nei giorni scorsi da Al Naba, rivista dello Stato islamico, ha utilizzato parole molto dure verso il ministro e l’Italia stessa.

“I crociati e i loro alleati si incontrano nella Roma crociata”

Frasi pesanti quelle apparse sulla rivista che ha inoltre annunciato che l’Isis entrerà a Roma.

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non basta combattere lo stato Islamico in Siria e in Iraq ma bisogna prestare attenzione anche nelle altre regioni dove è presente, sottolineando quanto l’espansione dell’Isis in Africa e nel Sahel sia preoccupante. Ha aggiunto che proteggere le coste italiane significa proteggere l’intero continente europeo.

Non è un caso che i crociati e i loro alleati si incontrino nella Roma crociata e non c’è dubbio che i timori di Roma siano giustificati, poiché è ancora nella lista dei principali bersagli dei mujahidin. I mujahidin dell’Isis stanno ancora aspettando il compimento della promessa di Dio onnipotente nei loro confronti: questa è Dabiq, questa è Ghouta, questa è Gerusalemme e quella è Roma e noi vi entreremo senza false promesse». Queste le parole pubblicate sul giornale che riferimento allo stato Islamico.

Messaggi di solidarietà sono arrivati dalla politica italiana. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto: “La conferenza anti Daesh da lui presieduta è stata un successo. Il Governo resta impegnato nel contrasto al terrorismo”. Matteo Salvini ha scritto: “Ci impegneremo ancora di più affinché l’Isis e l’estremismo islamico vengano sradicati una volta per tutte».

“A lui va la mia personale vicinanza e quella dell’intera comunità democratica unita nella lotta al terrorismo e alla violenza jihadista”, questa la dichiarazione di Enrico Letta del Pd.