“La rinascita dell’uomo nella natura”, è il titolo della mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di Onstage Studio, in esposizione fino al 31 luglio alla ‘Cascina Nascosta’ di Milano. Un oasi di pace immersa nella natura del Parco Sempione. Quindici scatti d’autore che raccontano un dei luoghi più ambiti dai turisti di tutto il mondo, l’Islanda, un posto in cui il tempo sembra essersi fermato, dove è la natura a dettare legge sull’uomo. L’uomo si adatta alle regole inchinandosi alla sua immacolata bellezza primordiale.

L’Islanda è così lontana dalla Milano in cui vivo, non solo per distanza ma per spirito. Una terra in grado di trasferire un senso di dispersione e piacere indistinto dato da questi paesaggi assoluti. I colori, la quasi assenza di persone, l’atmosfera di mistero che avvolge un luogo incantato e primitivo. L’Islanda è uno dei pochi luoghi in Europa in grado di dare quella piacevole voglia di ritornare alle origini, all’archè di cui parlavano i filosofi greci, alla rinascita dell’uomo nella natura, facendo leva su quel principio universale che abita l’anima di ogni creazione, il mistero che porta ad osservare il mondo con passione e rinnovato amore, sollecitando il ricercatore come l’artista a sollevare il velo che avvolge lo sguardo. Attraverso la selezione esposta provo a prendere per mano e condurre il pubblico attraverso il magico mondo che ho conosciuto, gli stati d’animo e, allo stesso tempo, lo stato essenziale delle cose.

Sonia Santagotino, la fotografa della mostra