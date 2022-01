l’isola-dei-famosi,-ilary-blasi-ruba-il-concorrente-a-milly-carlucci,-rosolino-fatto-fuori,-ecco-chi-tradisce-la-rai-per-passare-in-mediaset

A breve comincerà una nuova stagione di L’Isola dei Famosi e l’inviato speciale in Honduras potrebbe essere uno dei partecipanti di Ballando con le Stelle. Il reality show comincerà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. L’anno scorso, dopo il successo ottenuto dai Vipponi di Alfonso Signorini, è stato un vero flop. Gli ascolti sono stati calanti e i naufraghi non sono riusciti a conquistare il cuore dei telespettatori. Sicuramente, a influenzare lo share deludente, è stato il cast. Un gruppo che non ha saputo gestire né la situazione in Honduras né i tempi televisivi.

Anche in studio la partecipazione era scarsa, con una Elettra Lamborghini dormiente e una Iva Zanicchi troppo accomodante. Ilary Blasi, aiutata in parte da Tommaso Zorzi desideroso più che mai di avere successo sulla Mediaset, hanno tentato in tutti i modi di gestire al meglio la situazione in puntata ma con scarsi risultati. Proprio per questo probabilmente quest’anno la produzione de L’Isola dei Famosi cerca un cast più preparato e consapevole. E un inviato speciale che abbia il polso più duro. Nella scorsa stagione del reality abbiamo visto i naufraghi ignorare completamente Massimiliano Rosolino.

Ilary Blasi però non può permettersi un altro fallimento e adesso sceglie ancora di puntare su un protagonista di Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che il reality attinge, per la formazione del suo cast, dal talent show di Milly Carlucci. Del resto, la presentatrice della Rai è famosa proprio per riuscire a mettere insieme personaggi dal carattere molto forte, che compensano il suo modo di fare mite e poco propenso al trash che oggi è tanto di moda. Lo stesso Massimiliano Rosolino, prima di sbarcare a L’Isola dei Famosi, si è fatto conoscere a Ballando, dove ha conosciuto la sua attuale moglie, Natalia Titova.

A L’Isola dei Famosi lo scorso anno abbiamo ritrovato anche Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle. L’uomo che nel talent di Milly Carlucci aveva ottenuto un grande successo non è riuscito a conquistare il pubblico della Mediaset. Lui stesso si è rivelato essere tra i più arroganti in Honduras, poco propenso al chiarimento con gli altri naufraghi e irrispettoso delle dinamiche televisive, al punto che la stessa Ilary Blasi lo ha sgridato più di una volta. Per la prossima stagione, però sembra che sia stato scelto un altro gigante ma sicuramente più simpatico e di buon carattere.

Stiamo parlando di Alvise Rigo, che a Ballando con le Stelle è stato in coppia con Tove Villfor. Il ragazzo non è sicuramente diventato un ballerino, ma ha conquistato il pubblico con il suo sorriso. La complicità manifestata sul palco con la sua ballerina ha fatto sognare i telespettatori. E oggi è molto desiderato nel mondo del piccolo schermo. Dopo aver partecipato a Domenica In di Mara Venier, è passato in Mediaset dove è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Il suo futuro sulla rete di Pier Silvio Berlusconi è appena iniziato e probabilmente sarà lui l’inviato speciale di Ilary Blasi.

