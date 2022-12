Lista dei Migliori profili di ragazze su OnlyFans TIK TOK e instagram vincono sempre

Indice Contenuti 1  Migliori Profili Ragazze italiane su OnlyFans

OnlyFans √® un¬†Social Network¬†di intrattenimento che permette agli utenti di creare e vendere i propri contenuti attraverso abbonamenti.¬†La societ√† √® stata fondata nel 2016 a Londra, ad oggi conta pi√Ļ di 90 milioni di utenti,¬†negli ultimi anni la piattaforma ha visto un aumento esponenziale di contenuti per adulti per tutti i gusti.

Quanto si guadagna su OnlyFans?

Molti creatori di contenuti che operano su OnlyFans hanno dichiarato di guadagnare dai¬†10.000‚ā¨ ai 100.000‚ā¨ al mese, grazie al loro profilo con il quale attraverso un abbonamento mensile vendono i¬†propri¬†contenuti ricchi di materiale video o fotografico¬†sexy.

La famosa¬†influencer¬†italo brasiliana¬†Naomi De Crescenzo¬†ha dichiarato: ‚ÄúQuanto ho guadagnato su OnlyFans? Non mi piace dire le cifre, non √® carino. Quanto sono arrivata a guadagnare?¬†40mila dollari, magari in due mesi. Non sono mai andata sotto i 10mila al mese¬Ľ. (Fonte: Giornalenotizie.online)

Ingegnere aerospaziale, mamma, sexy influencer su IG e star di OnlyFans: chi è Alex Mucci

Modella erotica con 5 milioni di follower¬†su Instagram, cantante e¬†compagna di Mr. Marra. Stella dei social, che¬†gestisce chat private con pi√Ļ di 2mila persone al giorno¬†su OnlyFans: ‚ÄúHo scelto di sfruttare questa parte di me perch√© mi fa fare pi√Ļ soldi, e mi piace anche farlo‚ÄĚ

Ingegnere aerospaziale, mamma e sex influencer. Alessia Mucci, conosciuta sul web come Alex o Alexis Mucci, è oggetto del desiderio di milioni di persone. Seguitissima su tutte le sue piattaforme social: Twitter, TikTok, Telegram, Instagram. Proprio su quest’ultima ha da poco raggiunto i 5 milioni di follower e ne vanta quasi 600mila su TikTok (risultato ottenuto in pochi mesi).

Ma il vero successo l’ha raggiunto grazie a OnlyFans, la piattaforma usata dai sex worker (ma anche da chef, musicisti, istruttori di fitness) che permette di avere degli abbonati che pagano mensilmente per vedere contenuti in esclusiva. Per molti, soprattutto dopo la pandemia, OnlyFans è diventato un lavoro a tempo pieno, ed è questo il caso di Alex Mucci, modella erotica che sta conquistando i social. Ecco dieci foto prese dalla sua pagina Instagram.

Alex Mucci star di OnlyFans: guadagni da urlo e femminismo

Quanto guadagna la sexy influencer? Difficile dirlo di preciso, l’abbonamento mensile al suo profilo su OnlyFans costa 40 dollari e la modella ha dichiarato di arrivare a prendere tra i 30mila ai 120mila euro al mese, dipende dai periodi.

(Fonte: Ilquotidianoditalia.it)

Alexis Mucci OnlyFans

Alessia Andra Mucci, nata a Pescara nel 1988.¬†Il suo profilo¬†Instagram¬†ha raggiunto¬†pi√Ļ di 6 milioni di¬†follower.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  149K;

Profilo OnlyFans:  Alexis

Quanto Guadagna su OnlyFans: Dalle 30mila alle 200mila euro al mese.

Instagram:

Liana Volpi OnlyFans

Liana Volpi, classe 1980. Cantante, attrice. Molto apprezzata sui social come Instagram dove posta foto molto succinte.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  100.4K;

Profilo OnlyFans:  Liana Volpi

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Federica Pacela OnlyFans

Federica Pacela,¬†ex concorrente di¬†‚ÄúEx on the Beach‚ÄĚ, famosa su Instagram, oggi sono molto apprezzati i suoi contenuti su¬†OnlyFans.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  85.6K;

Profilo OnlyFans:  Federica Pacela

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Martina Smeraldi OnlyFans

Martina Smeraldi, è una giovane e popolare attrice di film per adulti, diventando anche una delle muse dell’attore Rocco Siffredi.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  70.2K;

Profilo OnlyFans:  Martina Smeraldi

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Lucy L3in OnlyFans

Lucy L3in, è una giovanissima ragazza di origine milanese. Proviene dal mondo del cosplay, lei si definisce una streamer variety, che si cimenta in diverse attività come ginnastica, danza, just chatting e ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response).

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  70.1K;

Profilo OnlyFans:  Lucy L3in

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Danila Cattani OnlyFans

Danila Cattani, famosa Bodybuilder italiana e modella, vanta ben 128k follower su Instagram, presente anche su OnlyFans dove il suo profilo è molto apprezzato dai fans.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  47.8K;

Profilo OnlyFans:  Danila Cattani

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Francesca Brambilla OnlyFans

Francesca Brambilla, √® nata a Bergamo nel 1992. √ą una famosa¬†showgirl, ha cominciato¬†gareggiando a vari concorsi di bellezza, attualmente √® nota soprattutto per la sua partecipazione al programma¬†di Canale 5 ‚ÄúAvanti un altro‚Äú.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  46.4K;

Profilo OnlyFans:  Francesca Brambilla

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Matilde Manucci OnlyFans

Con i suoi 44K Like su OnlyFans Matilde Manucci nata nel 1999 è una delle poche ragazze che risponde personalmente a tutti i messaggi dei sui fans. Sul suo profilo è possibile trovare contenuti molto espliciti, foto e video.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  44K;

Profilo OnlyFans:  Matilde Manucci

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Elena Berlato OnlyFans

Elena Berlato, nata in provincia di Vicenza nel 1996, già famosa su Instagram dove vanta ben 1 milione di follower, presente su OnlyFans dove riscuote molto successo.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  37K;

Profilo OnlyFans:  Elena Berlato

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Ylenia De Bellis OnlyFans

Ylenia De Bellis, nata nel 1994, famosa modella italiana e brand ambassador di 26 anni, vanta ben 690K di follower su Instagram, presente anche su OnlyFans.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  36.4K;

Profilo OnlyFans:  Ylenia De Bellis

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Elena Morali OnlyFans

Elena Morali,¬†showgirl¬†italiana. Famosa per aver partecipato al¬†reality show¬†‚ÄúL‚ÄôIsola dei Famosi‚ÄĚ oppure al¬†game show¬†‚ÄúLa Pupa e il Secchione‚Äú.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  30.7K;

Profilo OnlyFans:  Elena Morali

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Malena Nazionale OnlyFans

La famosissima Malena Nazionale, ‚ÄúLa pugliese‚ÄĚ attrice porno √® presente su¬†OnlyFans¬†con un discreto successo.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  30.1K;

Profilo OnlyFans:  Malena Nazionale

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Eleonora Bertoli OnlyFans

Elonora Bertoli, vanta 1.4M di follower su Instagram, ma anche su OnlyFans i suoi contenuti sono apprezzatissimi.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  26.1K;

Profilo OnlyFans:  Eleonora Bertoli

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Alessandra Sironi OnlyFans

Alessandra Sironi, è nata in Venezuela, ma ha origini italiane. Laureata in Scienze della Comunicazione.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  21.4K;

Profilo OnlyFans:  Alessandra Sironi

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Like¬†su¬†Instagram:¬† ‚ÄĒ;

Profilo Instagram: Chiuso

Naomi De Crescenzo OnlyFans

L’influencer italo brasiliana, Naomi De Crescenzo modella italo brasiliana di 27 molto attiva su OnlyFans.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  18.5K;

Profilo OnlyFans:  Noemi De Crescenzo

Quanto Guadagna su¬†OnlyFans:¬†‚ÄúNon sono mai andata sotto i 10mila al mese‚ÄĚ.

Instagram:

Giada Robin OnlyFans

Giada Robin, modella e cosplayer italiana già molto famosa su Instagram, molto richiesta anche su OnlyFans.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  10.8K;

Profilo OnlyFans:  Giada Robin

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Martina Vismara OnlyFans

Martina Vismara,¬†√® una giovane e popolare¬†youtuber,¬†influencer¬†e modella nata a Milano. Su¬†Instagram¬†√® seguita da pi√Ļ di 6 milioni di¬†followers.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  10K;

Profilo OnlyFans:  Martina Vismara

Quanto Guadagna su OnlyFans: Circa 10mila euro al mese.

Instagram:

Barbie Queen OnlyFans

Barbie Queen, famosa per aver partecipato al programma¬†‚ÄúNaked Attraction Italia‚ÄĚ, molto attiva su Instagram.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  2.7K;

Profilo OnlyFans:  BarbieQueen

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Victoria Nix OnlyFans

Victoria Nix, giovane ragazza di 20 anni, attiva anche su Instagram.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  2.7K;

Profilo OnlyFans:  Victoria Nix

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Sonia Eyes OnlyFans

Sonia Eyes, youtuber e attrice italiana.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  8.2K;

Profilo OnlyFans:  Sonia Eyes

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Carlotta Milano OnlyFans

Carlotta Milano, si presenta come la ragazza della porta accanto.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  3.7K;

Profilo OnlyFans:  Carlotta Milano

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Marika Milani OnlyFans

Marika Milani, si presenta come la ragazza della porta accanto.

OnlyFans:

Like su OnlyFans:  26.1K;

Profilo OnlyFans:  Marika Milani

Quanto Guadagna su OnlyFans: Non si è esposta su cifre mensili.

Instagram:

Mata