Lista dei Migliori Quotidiani online di News Milano, Ecco la lista per inviare comunicati stampa

Inviare comunicati stampa a delle testate giornalistiche è un modo per informare in maniera ufficiale le persone circa un fatto che riguarda il nostro business.

In questo articolo ti spiegheremo come utilizzare questo strumento.

Ti mostreremo quali sono le piattaforme che possono farlo per te e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di fare questa attività in prima persona.

Mettiti comodo e prenditi un po’ di tempo tutto per te. Alla fine di questo articolo saprai tutto ciò di cui hai bisogno circa i comunicati stampa e potrai utilizzarli come strumenti per informare le persone circa la tua attività!

Cos’è un comunicato stampa

Un comunicato stampa è uno strumento tramite il quale aziende, professionisti, enti e via dicendo possono informare le persone in maniera ufficiale circa eventi e novità che hanno a che fare con l’attività che svolgono.

Solitamente, la redazione e l’invio di comunicati stampa è affidata ad un ufficio stampa. Tale soluzione, però, è possibile solo per aziende di grandi dimensioni

I comunicati stampa sono utilizzati soprattutto per fornire dichiarazioni senza contraddittorio. I politici ed i personaggi pubblici, ad esempio, li utilizzano per esprimere il loro parere circa una vicenda senza dover essere intervistati.

Tale strumento può essere utilizzato anche per rettificare delle dichiarazioni che sono state rilasciate in precedenza e sono state fraintese dal pubblico o riportate male dagli organi di stampa.

In parole povere, quindi, i comunicati stampa ci permettono di dire la nostra e di informare le persone senza dover passare per un’intervista con un organo di stampa. Queste ultime, infatti, possono risultare scomode in determinate situazioni.

Alcuni esempi di situazioni in cui è utile ricorrere ad un comunicato stampa sono:

dichiarazioni da parte di personaggi politici

annuncio del lancio di nuovi prodotti

rettifiche di informazioni riportate male dagli organi di stampa

dichiarazioni su eventuali scandali che ci riguardano

annunci che ufficializzano nuove collaborazioni tra aziende

annuncio di un’acquisizione da parte della nostra azienda

Quelli appena elencati, ovviamente, sono solo alcuni dei casi in cui l’uso di un comunicato stampa è consigliato. Le situazioni in cui è consigliabile l’utilizzo di tale strumento, infatti, sono sterminate.

In generale, come accennato, un comunicato stampa va utilizzato quando si vuole rilasciare una dichiarazione senza contraddittorio.

Come è fatto un comunicato stampa

Un comunicato stampa, proprio come molti altri tipi di testo, ha una sua struttura e delle sue regole ben precise.

Secondo gli usi, esso deve contenere i seguenti elementi:

Titolo Sommario Il comunicato vero e proprio Una scheda biografica di chi ha ordinato il comunicato Eventuali allegati Numero del comunicato (poco diffuso) Data e firma Contatti

Tutti questi elementi sono importanti al fine di dare un’aria di ufficialità al comunicato stampa.

Ciò ti avrà fatto intuire che la redazione di un comunicato stampa non è un’attività che si svolge in cinque minuti. Anzi, essa richiede tempo ed attenzione perché le parole che useremo ci rappresenteranno agli occhi di tutti coloro che leggeranno il comunicato.

Se il nostro comunicato sarà scritto male e con dati mancanti, le persone potrebbero prenderci per un’azienda poco seria. Al contrario, un comunicato stampa ben fatto potrebbe aumentare la fiducia delle persone nei nostri confronti.

Inoltre, va sottolineato che una giusta redazione di tutti i punti sopra elencati renderà più rapida la pubblicazione dei nostri comunicati stampa. Le testate a cui vogliamo inviare comunicati stampa, infatti, li pubblicheranno più rapidamente se saranno completi di tutte le informazioni.

Analizziamo nel dettaglio ognuno degli elementi della struttura di un comunicato stampa.

Titolo

Il titolo di un comunicato stampa deve essere breve e deve riuscire a sintetizzare quello che è il contenuto del comunicato.

Esso, inoltre, deve essere accattivante, soprattutto se deve attirare l’attenzione di un pubblico.

Inoltre, se il comunicato verrà pubblicato anche su delle testate online, il titolo deve essere scritto in ottica SEO.

Solitamente, il titolo del comunicato stampa va inserito anche nell’oggetto della mail che inviamo ai vari giornali sui quali vogliamo pubblicarlo. Chiaramente, questa è una pratica diffusa, ma non obbligatoria.

Sommario

Il sommario va inserito subito dopo il titolo e non deve essere più lungo di tre righe.

Esso permette di capire alla testata giornalistica se le informazioni contenute nel nostro comunicato stampa sono interessanti e, quindi, se vale la pena pubblicarlo.

Inviare comunicati stampa con un sommario fatto bene, aumenta esponenzialmente le possibilità di vedere pubblicato il nostro comunicato o una notizia che ne parla.

Comunicato

Il corpo del comunicato stampa deve contenere tutte le informazioni essenziali circa la notizia che vogliamo comunicare.

Dovremo stare attenti, quindi, a indicare di chi o cosa si parla, dove è accaduto l’evento della notizia, quando, come e perché.

È importante inserire tutti questi elementi perché essi rendono comprensibile l’informazione che si vuole trasmettere tramite il comunicato stampa.

Un corpo del comunicato ben fatto, inoltre, permette alle testate giornalistiche di costruire una notizia intorno al comunicato, oltre che a pubblicare lo stesso.

Scheda biografica

Un buon comunicato contiene sempre una scheda che riassume chi è il soggetto che ha emesso il comunicato stampa.

Questa scheda non deve essere più lunga di cinque righe e deve spiegare chi è l’azienda, l’ente o la persona che ha scritto e richiesto di pubblicare il comunicato stampa.

Tali informazioni rendono più chiaro il quadro della situazione a coloro che leggono il comunicato stampa.

Allegati

I comunicati stampa, a volte, possono presentare degli allegati (solitamente foto).

La presenza di allegati è più frequente nei comunicati stampa pubblicati a mezzo web.

Ad ogni modo, il consiglio è quello di inserire negli allegati massimo una o due foto. Troppi allegati ridurranno le possibilità che il comunicato stampa ha di essere pubblicato.

Numero comunicato

Se invii molti comunicati stampa, è buona norma numerarli. Questa pratica, infatti, permette a chi lo desidera di ordinare rapidamente tutti i comunicati che hai rilasciato in un determinato periodo e di leggerli in ordine cronologico in maniera da avere un quadro più chiaro della situazione.

Numerare i comunicati, inoltre, risulta molto comodo agli occhi delle testate giornalistiche, dato che potranno ritrovare rapidamente i tuoi comunicati precedenti per qualsiasi evenienza.

Corriere della Sera (edizione nazionale)

Il Foglio (edizione nazionale)

Il Giornale (edizione nazionale)

Il Giorno (edizione nazionale)

La Padania (edizione nazionale)

Libero (edizione nazionale)

Avvenire (edizione nazionale)

Affaritaliani.it (economico, edizione nazionale)

Il Sole 24 Ore (economico, edizione nazionale)

Finanza e Mercati (economico, edizione nazionale)

Italia Oggi (economico, edizione nazionale)

MF Milano Finanza (economico, edizione nazionale)

Corriere dello Sport (sportivo, edizione nazionale)

La Gazzetta dello Sport (sportivo, edizione nazionale)

E Polis Milano (free press)

Metro (quotidiano) (free press)

City (quotidiano) (free press)

La Repubblica (sede di Milano)

La Stampa (sede di Milano)

Tuttosport (sportivo, sede di Milano)

Quotidiani storici, ora chiusi[modifica | modifica wikitesto]

La Perseveranza (1859-1922)

La Voce (1994-1995)

La Notte (1952-1995)

Corriere d’Informazione (1945-1981)

Periodici[modifica | modifica wikitesto]

Panorama (settimanale)

TV Sorrisi e Canzoni (settimanale)

Focus (mensile)

Diario (quindicinale)

AnnaBella (settimanale)

Meridiani (mensile)

Oggi (settimanale)

Vanity Fair (settimanale)

For Men (mensile)

Gardenia (mensile)

Prima Comunicazione (mensile)

Natural Style (mensile)

Dipiù (settimanale)

DipiùTv (settimanale)

In Viaggio (mensile)

Wired (mensile)

Periodici storici, ora chiusi[modifica | modifica wikitesto]

Il Caffè (1764-1766)

Il Conciliatore (1818-1819)

La Domenica del Corriere (settimanale)

Epoca (rivista)

Reti televisive[modifica | modifica wikitesto]

Torre Mediaset a Cologno Monzese

A copertura nazionale[modifica | modifica wikitesto]

Mediaset (Sede nazionale)

Sky Italia (Quartier generale nazionale e del Sud Europa a Milano Santa Giulia)

Discovery Italia (Sede nazionale)

ViacomCBS Networks Italia (Sede nazionale)

Dazn (Sede nazionale)

MTV Italia (Sede nazionale)

Deejay TV (Sede nazionale)

QVC (Sede nazionale)

Sportitalia (Sede nazionale)

Class Life Channel (Sede nazionale)

Rai (Centri di Produzione TV in C.so Sempione 27 con annessa la Sede Regionale della Lombardia e in Via Mecenate 76)

LA7 (Sede di Milano)

7 Gold (Sede Syndication)

A copertura regionale[modifica | modifica wikitesto]

Telelombardia (Lombardia, Piemonte Orientale, Veneto occidentale, Piacentino, Canton Ticino)

Antennatre (Lombardia, Canton Ticino, Novarese, Piacentino)

Telenova (Area Metropolitana di Milano, Canton Ticino, Novarese, Piacentino)

Telereporter (Lombardia e Canton Ticino)

TelePadania (Lombardia e Canton Ticino)

Più Blu Tv (Lombardia e Canton Ticino)

Canale 6 (Area Metropolitana di Milano)

7 Gold Telecity (Lombardia)

Italia 8 Lombardia (Lombardia)

Inter Channel (Sede Syndication)

Telestar Lombardia (Province di Milano, Como, Lecco, Varese, Pavia, Bergamo)

Top Calcio 24

Milanow (canale all news) (Area Metropolitana di Milano)

Lombardia Channel (Lombardia)

Milano 2015 TV (Area Metropolitana di Milano)

TV storiche ora chiuse[modifica | modifica wikitesto]

TELE+ (Sede nazionale)

Rete A (Sede nazionale)

All Music (Sede nazionale)

Class Tv (Sede nazionale)

Mediolanum Channel (Sede nazionale)

Fastweb TV (Sede nazionale)

Euro TV (Sede syndication)

Italia 7 (Sede syndication)

Odeon TV (Sede Syndication)

TMC (Sede di Milano)

Radio[modifica | modifica wikitesto]

A copertura nazionale[modifica | modifica wikitesto]

Radio Deejay (Sede nazionale)

Radio Capital (Sede Nazionale)

Radio 105 (Sede nazionale)

Radio Monte Carlo (Sede nazionale)

Radio 24 (Sede nazionale)

Radio Kiss Kiss (Sede di Milano)

R101 (Sede nazionale)

RTL 102.5 (Sede nazionale)

Radio Italia (Sede nazionale)

Virgin Radio Italia (Sede nazionale)

Radio Rai (Sede di Milano)

RDS (Sede di Milano)

Radio M2o (Sede Syndication)

Radio Popolare (Sede Syndication)

In Blu Radio (Sede Syndication)

A copertura locale[modifica | modifica wikitesto]

Radio Lombardia

Radio Padania Libera

Radio Millennium

Discoradio

Kristall Radio