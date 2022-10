Lista delle migliori ragazze al mondo OnlyFans 2023

Santo cielo, le ragazze come Zayla sono la ragione per cui i feticci della matrigna esistono in primo luogo! Per ogni fantasia di MILF o matrigna che tu abbia mai avuto, Zayla ha solo l’abito o la pettinatura per rendere quell’esperienza, ehm, “prendere vita”.

Ma Zayla non è solo una matrigna su richiesta. In realtà è un’adolescente in cosplay nel cuore e qualcuno che può realizzare tutte le tue fantasie. Zayla si spoglia e indossa persino abiti da fumetto, come i bikini di Spiderman, e ti regala alcuni filmati dietro le quinte.

Va tutto bene, specialmente a $ 3 mensili. Ma i suoi DM aperti e i suoi abiti attillati da insegnante sono ciò che ci fa davvero venire la pelle d’oca. Dai un’occhiata alle sue prese in giro su Twitter per vedere cosa ti stai perdendo.

2. Lucy is Loud : ragazza unica e attiva

Lucy Loud è unica e decisamente stimolante, per non parlare della sexy AF. È un’artista più giovane che è muta ma è ancora una delle ragazze OnlyFans che lavorano più duramente sul sito, con oltre 800.000 follower su Instagram.

È anche una AF competitiva, molto bella e disposta a masturbarsi e raggiungere l’orgasmo più forte che tu abbia mai sentito. Il fatto che sia stata recentemente sospesa da Twitter dimostra solo che è stata verificata.

Non è giusto dire che è solo per gli amanti del fetish, però.

Qualsiasi uomo sano e pompato di sangue sarebbe onorato di vedere questa ragazza spogliarsi o provare un bikini, o persino posare con i suoi adorabili peluche. E tutto assolutamente gratis!

Esatto, Lucy addebita $ 0 per un abbonamento.

3. Molly Sims – La studentessa più sexy del college su OnlyFans

Se ti manca avere la tua ragazza bruna sexy al college (o peggio ancora non hai mai conosciuto il piacere di un topo di biblioteca, fidanzata dipendente dal sesso al college), ti consigliamo di visitare Molly Sims. Ha i capelli castano scuro, labbra da baciare e una lingua altrettanto da baciare e, soprattutto, un bel sedere su cui puoi (praticamente) rimbalzare un quarto.

Prova a resistere mentre indossa occhiali neri e una camicia da scolaretta scozzese. Quindi, se riesci a sopravvivere all’esperienza senza autodistruggerti, visita i suoi spettacoli di webcam con dildo e guarda come un feticismo da scolaretta sexy può interrompere la tua vita da vaniglia altrimenti adorabile.

Punti bonus che Molly ama inviare messaggi audio sporchi insieme al video, per non parlare di scherzare occasionalmente su Twitter con classificazione R.

Per finire, il suo abbonamento generale è GRATUITO.

4. Kacy Black : il miglior modello PYT OnlyFans

È difficile discutere con 75.000 follower e 500.000 Mi piace.

Kacy Black è giovane, senza paura e sa esattamente cosa vogliono i suoi fan. Solo intravedere Kacy che si infila in una maglietta su TikTok ti renderà curioso di sapere fino a che punto si spinge su OnlyFans – ed è quanto promette la tua immaginazione X-rated.

Ciò che ci piace di Kacy non è solo il suo corpo perfetto e il suo viso perfetto, ma anche il suo contenuto a prezzi ragionevoli. Sono solo $ 3 al mese!

Se ti piace il tipo di look da top model (e altro), dai un’occhiata.

5. Cup of Carli – La ragazza nuda più carina di OF

Cup of Carli ha poco più di 18 anni ed è già uno dei modelli OnlyFans più apprezzati, con 450.000 followers su Instagram.

È minuta, certo, ma una volta che la vedi in reggiseno e mutandine, o un paio di pantaloni da yoga, capirai perché a loro piace chiamarla Cup(s) of Carli.

Il suo contenuto di OnlyFans è provocante, caldo e nudo, ma allo stesso tempo non così esagerato. Non ti darà l’esperienza porno completa, ma se 18 è il tuo numero fortunato, non rimarrai deluso, specialmente a $ 3 al mese.

6. Daisy Dray : il miglior account gratuito OnlyFans

Daisy Dray è fumante. Ha i capelli neri, occhiali da nerd, vestiti che si adattano a malapena e curve più grandi della media, giovane modella di OnlyFans.

Ciò che ci piace davvero di Daisy, tuttavia, sono tutte le deliziose anteprime che puoi ottenere sui suoi account Instagram e Twitter, inclusi, ma non solo, maglioni che abbracciano il décolleté.

Nella sua pagina OF privata, ti offre molto di più da guardare, con nudi senza censure e persino (OMG!) Un abbonamento gratuito.

7. Sam Slayres – La faccia più bella su OnlyFans

Sam Slayres ha una qualità da ragazza della porta accanto, che la rende unica… e rende il suo generoso numero di foto di glutei e servizi di lingerie ancora più eccitanti. Con 500.000 follower, è uno dei migliori talenti su OnlyFans.

Ma non c’è niente di troppo salutare nel nodo che questa giovane e minuta interprete entra nel suo account OnlyFans. Risponde anche ai DM per un prezzo e pubblica aggiornamenti sullo stile di vita, nonché video di dildo e diteggiatura. Parla di una ragazza fantastica e virtuale.

A $ 3 al mese, è più che sexy: è decisamente dolce.

8. Riley Kwums – Modello Best Dressed OnlyFans

Riley Kwums è una boccata d’aria fresca: regala molte foto che fanno alzare la temperatura sulla sua pagina Twitter, con fantastici video dimenanti che fanno oscillare quei bikini e jeans strappati. Quindi sai che se ha un account OnlyFans, fa troppo caldo per Internet di superficie.

È l’opposto della minuta: formosa, con gli occhi stralunati e con lunghi capelli castani che sono quasi troppo perfetti per essere indossati. Her OnlyFans fornisce non solo nudità ma anche contenuti perversi e fetish.

Secondo alcuni dei nostri pervertiti residenti, potresti persino trovarla a fare giochi di ruolo da cameriera, dilettarsi con giocattoli, bagni di latte e altro ancora. Per $ 3 mensili più mance, non è un cattivo affare.

Se sei stato preso in giro e torturato abbastanza, lascia che Riley ti finisca con stile.

9. Haley Brooks – Video gratuiti solo per i fan caldi e accattivanti

Haley Brooks sarà il tuo sporco “segreto dello zoom”, ed è la fantasia perversa di tutti. È una bionda con curve, labbra meravigliose e occhi abbastanza carini per essere in un anime!

Soprattutto, nonostante sia di classe, Haley diventa piuttosto perversa sulla sua pagina OF privata. Potrebbe darti una sbirciatina della sua lingerie o scatti sotto la gonna su Twitter, ma salva i migliori video clip per i suoi veri fan. Userà un giocattolo Lovense e farà cose indicibili anche con i lecca-lecca.

Abbiamo già detto che un abbonamento per Haley è totalmente gratuito?

10. Maria Moobs – La brava ragazza più perversa su OnlyFans

No, è Maria Moobs, non Maria Boobs. Anche se è facile capire perché avresti sbagliato il nome. Ha un bel corpo ed è abbastanza eccentrica da andare a saltellare in cucina in pantaloni della tuta, subito dopo aver postato una foto di bikini fumante.

Il suo OnlyFans è troppo caldo per essere gestito. Maria fa di tutto, dal giocare con se stessa usando i giocattoli fino a cavalcare o succhiare un pene finto in stile POV che puoi fingere sia tuo.

Sai che è fantastico quando una ragazza come Maria si presenta come totalmente carina e civettuola ma in fondo è cattiva in tutti i modi giusti.

Abbiamo già detto che la sua pagina costa solo $ 3 mensili?

11. Emmy Beehz – Ragazza tutta naturale su Solo fan

Emmy Beehz sembra il tipo di ragazza che incontreresti in una vacanza esotica al mare… solo per scoprire che è fuori dalla tua portata. Ha più sensibilità artistica della maggior parte dei creatori OF e un corpo dondolante e tutto naturale da abbinare.

Pubblica anche aggiornamenti sullo stile di vita e foto di modelli. Le sue foto di nudo sono di buon gusto ma eccitanti. E anche se questo non è un account porno, occasionalmente si tocca in alcuni video.

Il suo account Instagram è inattivo, quindi Twitter e OnlyFans sono gli unici luoghi in cui trovare questa bellezza naturale. Per $ 3 al mese, non puoi davvero batterlo!

I migliori account OnlyFans con celebrità recensiti

Non possiamo semplicemente ignorare i contributi delle celebrità a OnlyFans. E anche se non tutti saranno senza censure come, diciamo, Riley Reid, vale comunque la pena dare un’occhiata:

1. Bella Thorne – Top OnlyFans Celebrity del 2022

Bella non è solo un attore, una cantante e una modella, ma anche una spigolosa star di OnlyFans.

Con oltre 24 milioni di fan su Instagram , ha letteralmente rotto Internet più di un paio di volte e non è mai stato così turbolento su OnlyFans. Oltre a ciò, notoriamente ha guadagnato un milione il suo primo giorno e non ha potuto resistere a vantarsene, il che l’ha messa nei guai.

Tuttavia, se ami i capelli rossi, i bikini e gli abiti che rivelano più la pelle della moda moderna, devi vedere il suo account OnlyFans, con 750.000 Mi piace e oltre.

2. Belle Delphine – OnlyFans miglior cosplayer porno

Belle Delphine non è solo adorabile, in realtà è quanto di più perversa puoi ottenere, con migliaia di foto e video NSFW da esaminare. E, naturalmente, la nicchia del cosplay che si è creata.

Ciò che rende Belle ancora più interessante è che è scomparsa per alcuni anni, svanendo da tutti i suoi account social, prima di tornare nel 2020.

È stata anche bandita alcune volte per i suoi imbrogli, quindi quello che abbiamo qui è un vero esibizionista che ama l’attenzione, tanto quanto i soldi.

3. Tana Mongeau – La star di Instagram più sexy su OnlyFans

Tana è una produttrice, interprete, comica e celebrità molto flessibile (in più di un modo) che offende le persone per sbaglio o le fa eccitare indossando un bikini o un pezzo di lingerie fuori dal mondo.

Sai che è un grosso problema se supera YouTube e ha ancora oltre cinque milioni di follower.

Nelle sue stesse parole, OnlyFans è l’unico social network che le permette di spogliarsi completamente senza una sospensione. Ora c’è una celebrità che ama restituire qualcosa alle persone.

4. Jem Wolfie – Hot OnlyFans Influencer di fitness

Jem Wolfie è un maniaco del fitness con tette colossali. Il suo corpo è Marvel Comics degno di attenzione e si abbina così bene con la sua forte personalità.

È stata anche bandita alcune volte dai migliori social network. Ma questo non le ha impedito di raggiungere il primo posto su OnlyFans, nonostante abbia contenuti relativamente docili e classificati R.

Tuttavia, se ami guardare le celebrità che si allenano e non così accidentalmente (virtualmente) spingerti in faccia il loro sedere perfetto, otterrai i tuoi soldi.

5. Mckayla Adkins – OnlyFans incontra la Reality TV

Mckayla Adkins ha una mente perversa come tutti noi. In effetti, questa star della reality TV ha suscitato polemiche per le sue foto, dal momento che era contraria alle donne che posavano per foto sexy e ora sta accendendo Internet con le sue.

Dice apertamente che i suoi profitti di OnlyFans servono a provvedere ai suoi due figli. Quindi, se ti piace lavorare con le mamme single e sei un fan dello spettacolo “Unexpected”, Mckayla ha un diverso tipo di TLC da darti.

6. Riley Reid – La migliore pornostar delle celebrità su OnlyFans

Riley Reid non è davvero una celebrità nel senso tradizionale del termine, ma è difficile negare il suo status di celebrità della pornostar, che ha due milioni di follower su Twitter, un milione su Instagram ed è ancora la prima ricerca su PornHub.

Fa anche parte del club vietato su Instagram perché non riesce a tenersi addosso i vestiti – ed è il tipo di ragazza che ci piace.

Domande frequenti su Best Only Fans Girls

Cos’è OnlyFans e perché non ne ho ancora sentito parlare?

Beh, ovviamente hai vissuto e ti sei masturbato sotto una roccia! Seriamente, OnlyFans è uno dei migliori siti porno su Internet e non solo per il suo formato pay-to-play. OnlyFans è uno dei pochi siti che autorizza le lavoratrici del sesso e consente loro di gestire i propri contenuti e proteggersi dalla violazione del copyright e/o dal revenge porn.

Sostenere le ragazze OnlyFans pagando il loro abbonamento e le loro foto/video individuali mette più soldi in tasca e meno soldi nelle mani di produttori porno raccapriccianti.

Sebbene non tutte le ragazze debbano essere classificate XXX, molte lo sono e puoi leggere le recensioni per vedere quali ragazze mostrano tutto, fanno tutto o mantengono la classe. Per saperne di più da dove viene, questi migliori modelli OnlyFans lo portano.

Come faccio a trovare la mia pagina preferita di Only Fans?

Sfortunatamente, OnlyFans non ha uno strumento di ricerca adeguato. Ma puoi utilizzare motori di ricerca di terze parti per trovare ragazze sexy filtrando i tipi sbagliati e includendo le parole chiave fetish che stai cercando.

Puoi anche trovare i link OnlyFans direttamente visitando gli account di social media preferiti dai tuoi artisti come Instagram, Facebook e Twitter. Potresti anche individuare alcuni artisti su Chaturbate!

Che tipo di cose vende comunque un modello OnlyFans?

Dipende dalla sua immaginazione e dalla tua immaginazione! Mentre alcuni modelli di successo potrebbero pubblicare solo video e foto molto semplici per i loro fan, molti nuovi arrivati ​​in realtà progettano video personalizzati per i loro fan più pagati.

Puoi cercare le star di OnlyFans che offrono video POV personalizzati, video di masturbazione o persino interazione diretta con l’artista, in cui parli di tutte le tue fantasie stravaganti con lei.

Ora, attenzione, non tutte le ragazze faranno tutte queste cose cattive. Ecco perché devi essere astuto (beh, non come un astuto accademico ma diciamo porno-astuto) e pagare più soldi per le ragazze che sai ti daranno più interazione e la fantasia che desideri di più.

Alcune modelle ora vendono prodotti insieme al loro porno, come biancheria intima, spettacoli di cam girl dal vivo, foto polaroid uniche e persino l’acqua del bagno, se ti piace, Quagmire. Giggino.

Posso chattare direttamente con le ragazze OnlyFans?

Dipende, ma molti dei migliori creatori di OF sono molto disposti a chattare con te in DM e di solito a un prezzo. Tuttavia, alcuni potrebbero chattare brevemente con te gratuitamente, dopo aver pagato la quota di abbonamento. Sappi solo che il tempo è prezioso per questi modelli, quindi devi continuare a manciarli bene per essere benvoluti e ottenere il contenuto più caldo che desideri.

Nessuno parlerà di kink gratis! A meno che, ovviamente, tu non stia chattando su Craigslist con un troll che finge di essere una ragazza. Ecco perché ci piace OnlyFans: immagini o non succede!

Le chat in un’impostazione di webcam dal vivo sono più la tua passione? Vai ai migliori siti come Chaturbate per opzioni di chat ancora più intime.

Posso usare OnlyFans gratuitamente?

Che ci crediate o no, molti creatori di OnlyFans pubblicano contenuti gratuiti e non tutti sono solo foto di vestiti invernali o vecchie foto di riviste. A volte ottieni uno spuntino o anche un breve video di presa in giro.

Tuttavia, la maggior parte dei modelli vuole che tu paghi la quota associativa, poiché questo li aiuta a fare soldi e rimanere nella professione che amano. Quindi sii generoso e aiuta queste talentuose star a pagare l’affitto ogni volta che ti senti motivato a mostrare loro amore.

Per account OnlyFans gratuiti al 100% , controlla il nostro elenco definitivo.

Posso inviare regali e suggerimenti alle mie ragazze OnlyFans?

È possibile, a volte, a seconda delle esigenze e della situazione del modello. Non otterrai alcun indirizzo fisico. Tuttavia, alcuni modelli hanno un modo per raccogliere i regali che i loro fan inviano loro, sia che si tratti semplicemente di acquistare loro cose nella loro lista dei desideri, o di utilizzare un indirizzo di lavoro e questo genere di cose.

Assicurati solo di parlare prima delle cose con le modelle e di pagare le tariffe suggerite, in modo da non emanare “l’atmosfera da brivido”.

I modelli OnlyFans possono bloccarmi o ignorarmi?

Diavolo sì! Questo non è Etsy dove tutti devono essere gentili con tutti. Se infastidisci una ragazza OnlyFans comportandoti da stupida o offendendola, non esiterà a bloccarti. Del resto, molte ragazze di OnlyFans ti daranno abbonamenti gratuiti o poco costosi solo per un tempo limitato.

Se deludi continuamente una donna, non rimarrà per sempre. (Ehm, è quello che mi ha detto il mio ex, comunque)

Potresti anche voler rispolverare le tue abilità sociali e la capacità di battitura. Perché la maggior parte delle modelle preferisce ancora che i loro “fan più sfegatati” siano ancora in grado di leggere, scrivere e comunicare una frase coerente. Quindi intensifica il tuo gioco, amico!

Una ragazza OnlyFans creerà contenuti personalizzati per me?

Non diremo sì o no, perché potrebbe succedere di tutto… poi di nuovo, non puoi andare in giro presumendo che queste ragazze si faranno in quattro per $ 5,00. Paghi il prezzo di un hamburger di Wendy, non sorprenderti se Wendy la Pornostar non vuole mostrarti che i tappeti sono in tinta con le tende.

Alcuni modelli elencheranno in anticipo tutte le loro regole per i video personalizzati, quindi ti preghiamo di leggerle attentamente se ti aspetti che un modello prenda sul serio la tua richiesta.

È inoltre consentito inviare un rispettoso messaggio privato chiedendo informazioni sulla richiesta personalizzata. Rispetta la risposta dell’esecutore, qualunque cosa decida.

Avrò problemi per l’utilizzo di OnlyFans?

No, ma questo presuppone che tu segua le regole e non provi niente di divertente. Non fare copie del contenuto di OnlyFans e pubblicarlo altrove su Internet. Questa non è solo illegale, ma è una cosa da schifo da fare.

Molti di questi artisti hanno vite private che non vogliono rischiare di esporre al mondo del sesso su Internet. Infrangere queste regole sarebbe considerato “doxxing” e potrebbe anche essere considerato diffamazione o violazione della privacy, oltre alla violazione del copyright. Ciò potrebbe portare i pirati di Internet in problemi legali simili a quelli in cui si sono imbattuti in PornHub e Girls Do Porn alcuni anni fa.

Alcuni dei creatori ti proibiscono persino di copiare foto o video sul tuo disco rigido o dispositivo personale, quindi per favore rispetta i loro desideri.

Considerazioni finali sui migliori account OnlyFans

OnlyFans è uno dei siti di condivisione di contenuti più interessanti che si siano presentati da un po’ di tempo. Ti dà accesso non solo alle tue pornostar preferite, ma anche a star amatoriali, kinkster e altro ancora. Le nostre migliori ragazze OnlyFans offrono un’ampia varietà di nicchie e talenti per solleticare le tue papille gustative e farti andare nel modo giusto, da Zayla , la nostra matrigna regina, alla superstar del video, Haley Brooks .

Ricorda solo di continuare a dare la mancia generosamente se ti piace quello che vedi, dopotutto questi modelli devono guadagnarsi da vivere.

Lettura correlata: Siti come Omegle

Divulgazione pubblicitaria: potremmo ricevere un compenso per alcuni dei collegamenti nelle nostre storie. Grazie per supportare Village Voice e i nostri inserzionisti.