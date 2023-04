“Lista Serbe, asnjë autenticitet, por një mjet i thjeshtë për regjimin e Vuçiqit”

Blerim Vela, shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, i ka reaguar Listës Serbe dhe drejtorit të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq.

Vela e ka kritikuar Listën Serbe se nuk ka bërë asgjë për serbët vendas në Kuvendin e Kosovës, duke i cilësuar vetëm si një mjet për rrëgjimin e presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

“Fatkeqësisht, Lista Serbe, e cila nuk ka dhënë asnjë kontribut për serbët vendas në Kuvendin e Kosovës , vepron si mburojë politike për veprimet e fundit të frikësimit në veri të Kosovës. Asnjë autenticitet, por një mjet i thjeshtë për regjimin e Vuçiqit dhe SHBA-të e futën në listën e zezë Radoiçiq”, ka shkruar Vela në Twitter të bashkangjitur me një postimin të Listës Serbe, ku kërkohej lirimi i serbit të arrestuar nga Policia e Kosovës.

Unfortunately, the Serbian List, which didn’t make any contribution for local Serbs in the Assembly of #Kosovo, acts as political shield for recent actions of intimidation in northern Kosovo.

No authenticity, but a mere tool for Vučić’s regime and the U.S. blacklisted Radoičić. pic.twitter.com/KRXA4IAmGQ

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 1, 2023