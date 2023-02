Lista Siti come OnlyFans per trovare ragazze italiane 2023

OnlyFans è un sito sulla bocca di tutti: creator digitali che vogliono guadagnare, utenti alla ricerca di erotismo online diverso dai tradizionali siti porno, persone preoccupate (o scandalizzate) per la diffusione sempre più forte di questa piattaforma anche in Italia.

In breve, un vero e proprio top trend nell’intrattenimento sessuale online.

Se non conosci esattamente come funziona OnlyFans, in questa guida spieghiamo funzionalità, prezzi, possibilità di guadagno dell’app di erotismo amatoriale più famosa al mondo.

Qui ci occupiamo invece dei siti come OnlyFans che può valer la pena visitare o testare.

Come ogni modello che funziona così bene, il panorama dei portali ‘imitatori’ è fiorente.

Non sempre però si tratta di banali cloni: alcuni di questi siti si caratterizzano in modo leggermente diverso dall’originale, risultando più adatti ad una specifica fetta di fruitori.

Scopriamoli!

Perché cercare siti simili a OnlyFans

OnlyFans è il sito per creators più famoso al mondo nel settore dell’erotismo amatoriale. È per questo ormai chiaramente posizionato nella categoria dei servizi web NSFW (Not Safe For Work) e si basa su un modello di membership a pagamento.

Ha senso cercare siti come OnlyFans invece che usare l’originale?

Dipende.

Per i creator le alternative a OnlyFans potrebbero avere un tipo di pubblico meglio in target rispetto alla loro specifica proposta. Oppure potrebbero essere un tassello in più nello sviluppo una strategia di guadagno multichannel: in questo caso la scelta cadrebbe su uno o più siti OLTRE OnlyFans.

NOTA- Da non dimenticare che la strepitosa popolarità globale di OnlyFans porta con sé anche un rovescio della medaglia: la altissima e agguerritissima concorrenza tra creators.

Per gli utenti, semplicemente, non c’è limite a fantasia e curiosità. Più siti = più ragazze, più funzionalità da sfruttare, più varietà nella gamma dei servizi a disposizione.

Le migliori alternative ad OnlyFans nel 2022

Abbiamo selezionato i più interessanti siti come OnlyFans che puoi prendere in considerazione di usare anche dall’Italia.

Ecco la lista:

1- FanCentro

Fan Centro rappresenta a nostro giudizio la migliore alternativa ad OnlyFans.

Questo per alcuni motivi molto specifici:

ha un modello di guadagno per i creator più versatile, con la possibilità di creare differenti tier di pagamento nelle membership; ha una funzionalità di migrazione gratuita da OnlyFans (unica nel suo genere): i creator potranno importare il proprio account OnlyFans su FanCentro, e godere per un periodo di tempo limitato dopo la migrazione di commissioni più alte sui pagamenti incassati (100% al posto del normale 80%, soggetta a variazioni); ha una migliore usabilità quando si tratta di trovare nuovi profili, con un motore di ricerca interno non presente su OnlyFans.

Il sito è online dal 2017, è affidabile, e complessivamente si è costruito una solida reputazione nel panorama dei più interessanti siti come OnlyFans.

2- CAM 4

CAM 4 è, prima di tutto, un sito di cam. Lo è in grande stile: rappresenta uno dei portali più conosciuti del settore, nonché uno dei più frequentati in Italia.

Va quindi considerato non come un sito simile ad OnlyFans, piuttosto come una sua possibile alternativa per creators (ragazze, ragazzi, o coppie) che volessero un modello di monetizzazione dei propri contenuti un po’ diverso.

Su CAM4 è possibile pubblicare foto e video homemade sbloccabili dietro pagamento di una membership, come su OnlyFans.

La differenza sta nel fatto che un modello di questo tipo viene veramente valorizzato solo se si è interessati ad andare live in xxxcam, guadagnando soldi in entrambi i modi, e promuovendo con un servizio l’altro, e viceversa.

3- ManyVids

ManyVids può essere considerato un vero e proprio colosso dell’intrattenimento per adulti online. È una piattaforma canadese che raccoglie in sé elementi ibridi tra vari modelli:

tube porno tradizionali

siti di webcam

piattaforme amatoriali a membership stile Onlyfans

4- Unlockd

Unlockd è una delle alternative ad OnlyFans più recenti ed interessanti.

Online soltanto dal 2020, ha già costruito una solida reputazione online per i creatori di foto e video a luci rosse amatoriali.

Elemento di differenziazione interessante rispetto a OnlyFans sono le commissioni più basse trattenute dal sito: 15% contro il 20%.

5- Skeeping

Skeeping è un sito italiano di cam con una forte impostazione da community erotica, e diverse funzionalità da social network vero e proprio (qui troverai la guida completa al sito).

Benché la parte di show live resti preponderante, la possibilità di creare un proprio fanclub con iscrizione a membership mensile lo rende una interessante alternativa ad OnlyFans.

Consigliato a chi è alla ricerca di pubblico esclusivamente italiano, a chi è aperto all’interazione social (anche quotidiana) con i propri follower, e a chi preferisce cimentarsi in una piattaforma con livelli di concorrenza molto inferiori a quelli che troverebbe su OnlyFans.

Per gli utenti, Skeeping è la scelta ottimale per chi non vuole solo contenuti da acquistare, ma una vera e propria relazione umana con le performer.

6- BimBim

Anche BimBim ha un approccio ibrido tra cam e sito di contenuti hot amatoriali schermati da un paywall (cioè accessibili solo tramite membership a pagamento).

È un prodotto immesso sul mercato nel 2021 e lanciato dai produttori di un colosso delle cam come LiveJasmin.

Il punto più forte a suo favore è proprio la solidità e la forza di mercato del gruppo fondatore che lo ha lanciato.

7- MegaCams

MegaCams è un servizio che si colloca a metà strada tra siti come OnlyFans e piattaforme di cam erotiche.

Il suo modello di pagamento è diverso: non esistono membership ricorrenti in abbonamento mensile, ma si paga one shot per inviare messaggi o acquistare foto e video.

Le commissioni del sito sono piuttosto alte per i creators (40% contro il 20% standard di settore). Tuttavia MegaCams offre due servizi che valgono il prezzo di una fee così pesante:

paid advertising per dirigere traffico sui singoli profili

diretto collegamento con i portali di cam delle ragazze, che quindi grazie a MegaCams possono avere un boost di traffico importante sui siti dove si esibiscono live

8- Scrile Connect

Scrile Connect è una soluzione White Label completamente personalizzabile per creare la propria alternativa OnlyFans senza restrizioni o divieti di contenuti per adulti e con una commissione dello 0% sulle entrate.

Si tratta di una piattaforma completa e chiavi in mano, pronta per essere lanciata senza bisogno di particolari conoscenze tecniche, o di integrazioni sul codice sorgente.

Consigliata a imprenditori dell’intrattenimento online e a webmaster, più che ai singoli creators.

9- Fansly

In termini di alternative a OnlyFans, Fansly è probabilmente il sito che più si avvicina a offrire l’esatta esperienza del sito ‘originale’.

Si tratta di un altro portale in abbonamento che incoraggia i creatori di contenuti – compresi quelli con tematiche per adulti – a creare una rete di abbonati paganti. Dal punto di vista di funzionalità, prezzi e layout generale del sito, è quasi identico a OnlyFans.

10- iFans

iFans è una piattaforma basata sul modello di membership a pagamento che si ispira dichiaratamente ad OnlyFans.

Tuttavia propone un modello di monetizzazione più profondo attraverso un sistema a referral: i creator potranno connettersi tra di loro e guadagnare una percentuale sulle sottoscrizioni di membership paganti inviate ai loro colleghi.

11- My Dirty Hobby

MyDirtyHobby è una delle più vaste sex community in Europa, con base in Germania.

È un ibrido tra i modelli dei siti a membership come OnlyFans, i siti di cam, e i social network per adulti.

12- Fanso

Fanso, a differenza degli altri siti e app di questa lista, e in modo simile a Scrile Connect (di cui abbiamo già parlato) ribalta il modello: non più un sito fatto e finito come OnlyFans, ma una piattaforma che integra gli script per costruire un proprio sito per creatori di contenuti adult.

Adatto a webmaster, imprenditori digitali, o performer dell’intrattenimento per adulti che vogliono ‘mettersi in proprio’.

13- Phrendly

Phrendly è un sito che si focalizza sui flirt virtuali e sull’interazione 1a1 con i performers / creators.

Tra le funzionalità che mette a disposizione: messaggi di testo, telefonate, video calls.

14- Cliq Fans

Cliq è una prima piattaforma di fan club che consente ai creatori di guadagnare connettendosi con i propri fan attraverso contenuti e interazioni personalizzate. Il taglio è apertamente e volutamente molto simile ad OnlyFans.

15- Fanvue

Fanvue è un sito per creatori di contenuti con sede nel Regno Unito che mira a essere un’opzione allettante per chiunque voglia vendere i propri prodotti multimediali in cambio di denaro.

Si rivolge a tutti i creators, che si tratti di giocatori, autori, chef, atleti o performer per adulti. L’azienda ha dichiarato che non bandirà mai i contenuti per adulti dal sito, che è

“una piattaforma per tutti i creatori, ora e sempre”

Le funzionalità di Fanvue appaiono una versione migliorata di quelle di OnlyFans e la commissione trattenuta dal sito sui guadagni dei creator è del 20%.

Presto verrà introdotta la possibilità di creare e vendere NFT (Non Fungible Token) sulla piattaforma.

16- MYMfans

MYM è una piattaforma con base in Francia e focalizzata sull’idea – riassunta nel nome – del Meet My Model.

Fornisce una gamma di strumenti per vivere il dietro le quinte di creators ed influencer, e in particolare semplifica molto l’acquisto di contenuti custom creati a richiesta.

Non è una piattaforma pensata in modo specifico per i contenuti adult, che tuttavia sono consentiti.

I guadagni dei creators sono ‘tassati’ in modo variabile dal portale:

25% sulle sottoscrizioni in abbonamento mensile

20% per vendita dei media

10% sulle mance

…oltre ad una commissione bancaria al momento del pagamento.

Per gli utenti, è apprezzabile la possibilità di godere di una buona fetta di anteprime ancor prima di doversi registrare (a differenza della maggior parte dei siti competitor).

17- Just For Fans

JFF è una piattaforma costruita sullo stesso modello di OnlyFans ma con pubblico e creator fortemente orientati verso il genere gay e LGBT.

Le commissioni di questo sito sono più alte (30%), ma il suo target di riferimento fortemente polarizzato (il mondo in gay) lo rende un’ottima opzione per chi voglia rivolgersi ad un pubblico di questo tipo, muovendosi in un contesto LGBT friendly.

18- Loyal Fans

LoyalFans è un sito che assomiglia in tutto e per tutto ad OnlyFans: funzionalità, modello di pagamento / guadagno / enfasi sui contenuti adult.

L’elemento di distinzione principale è dato dalle funzioni di ricerca profili e navigazione tra uno e l’altro all’interno del sito. In quest’ottica, la possibilità di inserire hashtags e keywords sul profilo introduce interessanti elementi per aumentare la propria visibilità interna.

19- Admire Me

AdmireMe è un sito inglese simile ad OnlyFans. Le impostazioni assomigliano molto all’originale (uguale è ad esempio la commissione del 20% sui pagamenti trattenuta dal portale).

È apertamente rivolto a creatori di materiale adult e ha alcune funzionalità interessanti come la suddivisione per album e la possibilità di sostituire l’immagine profilo con un video.

20- AdultNode

AdultNode si caratterizza per un taglio estremamente simile a quello di social network come Facebook e Twitter, con un sistema di hashtags integrato per individuare più facilmente persone, categorie o argomenti.

Utilizza un sistema a token che premia gli utenti più attivi sulla piattaforma. Le commissioni sono del 15% e i contenuti – come intuibile dal nome – sono totalmente di tipologia adult.

È interessante il modello di crowd pay utilizzato: come in molti siti di cam, qui è possibile unire le forze di più utenti per raggiungere un obiettivo di token che sbloccherà per tutti dei contenuti premium.

21- Cameo

Cameo è il sito più atipico di questa lista.

In primo luogo, non solo non è pensato per l’adult entertainment, ma vieta espressamente i contenuti espliciti.

In secondo luogo, non è un posto per tutti: l’idea è commissionare video custom (saluti, messaggi, auguri) a celebrità del mondo dello spettacolo. Qui si possono trovare attori e attrici (soprattutto americani, anche famosi), cantanti, star dell’alta moda, influencer con grandi seguiti.

Il modello di pagamento non prevede membership, ma pagamento di gig come videomessaggi, promo aziendali, o, in certi casi, brevi videochiamate con la celebrità preferita.

22- Feet Finder

Feet Finder, ovvero l’Only Fans per i feticisti dei piedi.

Il nome dice tutto, e la piattaforma rappresenta l’esempio perfetto di siti come OnlyFans adatti a chi ha ben chiaro il tipo di servizi che intende vendere (foto e video di piedi) e il pubblico a cui intende rivolgersi (appassionati del genere e feticisti).

23- Model Hub

Chiudiamo questa lista di siti come OnlyFans menzionando Model Hub. Come molti già sapranno si tratta di una piattaforma imparentata con Pornhub, con il quale è funzionalmente connessa.

Più che un sito social amatoriale a membership, si tratta di un vero e proprio adult marketplace.

Adatto a chi ha già una certa esperienza, e una vocazione da pornostar più che da ‘ragazza trasgressiva’ sui social.

FAQ

Quali sono le migliori alternative ad OnlyFans per un content creator? Non esiste una risposta univoca su quale sia la migliore alternativa a OnlyFans per un creatore di contenuti. Ci sono diversi fattori da considerare, e dipende dal tipo di esperienza che si sta cercando. Il modo migliore per trovare il sito con il modello di pagamento e la tipologia di pubblico più adatti alle proprie esigenze è analizzare le funzionalità dei singoli siti come OnlyFans, e i loro numeri dal punto di vista degli iscritti.

Ci sono siti che pagano più di OnlyFans? Ci sono siti che pagano più di OnlyFans in termini di commissioni, e ci sono siti che pagano secondo modelli diversi. Nel primo caso, mentre OnlyFans trattiene per sé il 20% di commissione su qualunque sottoscrizione di membership, altre piattaforme simili tengono solo il 15% (alcune il 10% su specifiche tipologie di acquisto). Nel secondo caso, ci sono piattaforme che permettono di monetizzare anche attraverso la vendita one shot di materiale o attraverso servizi live.

Quali sono le alternative ad OnlyFans per guadagnare velocemente dei soldi? In generale, i siti come OnlyFans non sono adatti a chi abbia bisogno di guadagnare velocemente dei soldi (a meno che non si tratti di un influencer che abbia già in precedenza acquisito un forte seguito social). Per poter ottenere cifre significative in tempi relativamente brevi, anche senza esperienza e senza bisogno di investire capitale, l’opzione più vantaggiosa sono le webcam erotiche e le videochat per adulti.

Conclusioni

In questa panoramica sui siti come OnlyFans abbiamo visto che c’è l’imbarazzo della scelta, sia per creator che per utenti.

Se per gli iscritti non esiste una vera controindicazione a girovagare e scoprire nuove piattaforme, per creator e performer il rischio è che un numero così vasto di alternative faccia sprofondare nel cosiddetto paradosso della scelta.

Il nostro consiglio generale ai creators è questo:

Se sei alla ricerca di un sito con caratteristiche specifiche, o pubblico particolarmente di nicchia, che OnlyFans non ha, scegli l’opzione più adatta a te tra le altre piattaforme. Se ti senti solo spaesata quando entri su OnlyFans (perché, ad esempio, non padroneggi ancora bene le funzioni del portale), o frustrata perché non stai riuscendo a guadagnare, prima di girovagare a caso su altri siti scarica questa Guida gratuita ad OnlyFans. Ti aiuterà a chiarire molti dubbi e a decidere cosa è meglio fare per realizzare i tuoi obiettivi.

