l’italia-che-ricicla:-viaggio-in-tre-tappe-fra-gli-impianti-della-famiglia-conai

Se c’è una cosa che agli italiani riesce proprio bene è il riciclo. Nel 2020 il Belpaese ha riciclato il 72% di tutti i rifiuti, urbani e speciali-industriali, contro una media UE del 53%. E fa ancora meglio quando si tratta di imballaggi. Nel 2021 ha avviato a riciclo il 73,3% degli imballaggi immessi sul mercato, 10 milioni e 550mila tonnellate, raggiungendo in anticipo non solo il target europeo che impone ad ogni Stato membro di riciclare il 65% della totalità degli imballaggi entro il 2025, ma anche quello del 70% fissato al 2030.

Se oggi l’Italia può vantare tali traguardi, il merito è di CONAI, il Consorzio nazionale imballaggi, un consorzio privato che opera senza fini di lucro e che ormai da 25 anni rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.

CONAI collabora, da un lato, con i Comuni italiani per la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate e, dall’altro, con le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, indirizzando l’attività e garantendo i risultati di recupero di 7 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), bioplastica (Biorepack), vetro (Coreve).

Grazie a CONAI e alle 760.000 imprese aderenti, il tasso di riciclo supera oggi ogni più rosea previsione e l’Italia può collocarsi al primo posto tra i grandi Paesi per riciclo pro-capite degli imballaggi. «Siamo davanti alla Germania», sottolinea il Presidente di CONAI Luca Ruini. «L’unico altro Paese europeo che ha dei valori più alti è il Lussemburgo, Paese decisamente più piccolo rispetto al nostro».

Eppure, solo poco più di 20 anni fa le cose andavano molto diversamente. Il CONAI nacque infatti nel 1997 in risposta a quella che all’inizio degli anni ’90 era una vera e propria crisi, l’emergenza rifiuti, sulla spinta del decreto Ronchi, con cui l’allora Ministro dell’Ambiente Edoardo Ronchi gettò i primi semi per la nascita di una coscienza collettiva sull’importanza della raccolta differenziata, e favorì la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando la riduzione dello smaltimento in discarica e sviluppando la collaborazione tra imprese e comuni per la gestione dei rifiuti.

Luca Ruini, Presidente CONAI

Come racconta lo stesso ex ministro Edo Ronchi nel docufilm Tutto si trasforma, prodotto da CONAI in occasione dei 25 anni di storia del consorzio: «Quando pensiamo all’emergenza pensiamo alla Campania, ma nel 1995 l’emergenza di rifiuti era in Lombardia. Era una questione di discariche che venivano chiuse e di difficoltà di gestione di rifiuti che si verificava in Lombardia».

Fu così che venne istituito il consorzio nazionale imballaggi, come riportato dal decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997: “I produttori e gli utilizzatori costituiscono il consorzio nazionale imballaggi (…) in seguito denominato CONAI”.

Come ricorda Ruini, «per la prima volta, in Italia gli obiettivi di riciclo e recupero degli imballaggi non venivano affidati a un’organizzazione pubblica, ma ad un’organizzazione privata con un mandato pubblico».

Dall’anno della sua nascita a oggi, il CONAI, come rivelano i dati del “Rapporto di Sostenibilità CONAI 2022”, ha salvato dalla discarica una quantità di materiale capace di riempire 189 discariche di medie dimensioni; ha generato un risparmio energetico di 322 TWh, pari a 3 anni di consumi delle famiglie italiane, e ha permesso di evitare 56 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, l’equivalente di 130mila voli a/r Roma-New York.

The Map Report ha avuto l’opportunità di visitare alcuni degli impianti più innovativi e performanti che fanno parte della grande famiglia CONAI. In un viaggio da nord a sud lungo lo stivale abbiamo potuto osservare da vicino come avviene la magia del riciclo di tre materiali tra loro molto diversi: plastica, carta e vetro.

Montello

Partiamo dalla provincia di Bergamo, all’imbocco della Val Cavallina, nel piccolissimo comune di Montello, dove, su un’area industriale di circa 450.000 mq, sorge la Montello SpA, che da più di 25 anni recupera e ricicla plastica e rifiuti organici.

Prima di diventare un’eccellenza in questo campo, la Montello Spa è stata un’azienda siderurgica per la produzione di acciaio e tondo per cemento armato fino al 1995, anno in cui il settore venne messo in ginocchio, in tutta Europa, da continue crisi da sovrapproduzione.

Negli stessi anni la Lombardia attraversava la difficile emergenza rifiuti. Quando la Regione Lombardia e la Provincia di Bergamo chiesero al Presidente Roberto Sancinelli di mettere a disposizione un capannone dell’acciaieria per depositare dei rifiuti da mandare all’inceneritore di Zurigo, questi si rese conto delle potenzialità di quei materiali destinati al macero.

Così decise di chiudere l’attività siderurgica e riconvertire lo stabilimento in attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica post consumo e dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, mettendo in atto una vera e propria trasformazione da Brown a Green Economy.

«A parole sembra facile, ma fu una conversione tutt’altro che semplice da mettere in atto», commenta il Presidente Sancinelli. «Però alla fine ce l’abbiamo fatta e con la riconversione al business ambientale abbiamo anche evitato il problema occupazionale che si sarebbe inevitabilmente verificato con la chiusura dell’attività siderurgica».

Nel raccontare la storia della sua azienda, Sancinelli mette la stessa energia ed entusiasmo che devono essergli serviti per trasformare la Montello SpA nel gigante che oggi ricicla 200.000 tonnellate all’anno di imballaggi in plastica post-consumo per la produzione di manufatti e 600.000 tonnellate all’anno di Frazione Organica FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), provenienti dalla raccolta differenziata, da cui si ricava biogas utilizzato per produrre sia energia elettrica e termica che biometano.

«Da allora lo dico sempre, soprattutto ai giovani: di fronte ai problemi non bisogna buttarsi giù, perché da ogni problema può nascere un’opportunità», conclude Sancinelli.

Julia Vitrum

Spostiamoci a est, in provincia di Pordenone, nel comune di San Vito al Tagliamento, caratterizzato dalla convivenza di un piccolo borgo medievale e di un’ampia zona industriale, dove trova casa la Julia Vitrum SpA. Nata del 2019 e avviata nel 2021 dall’iniziativa di O-I (Owen Illinois) e Zignago Vetro, industrie vetrarie produttrici di contenitori di bottiglie, Julia Vitrum si compone di un impianto di trattamento e recupero del vetro finalizzato alle vetrerie.

I rifiuti di vetro entrano nell’impianto, vengono processati, per poi passare alla vetreria, dalla quale escono come prodotti finiti e pronti all’uso. Un investimento dal valore complessivo di 30 milioni di euro, che permette di ottenere un vetro di recupero quasi identico a quello puro.

Il vetro si presta al riciclo più di altri materiali: è resistente, può essere riciclato all’infinito e non ha strido di produzione. Ciò significa che da ogni chilo di rottame di vetro inserito all’interno dei forni di fusione per produrre nuove bottiglie, si ottiene un nuovo chilo di materia prima utile per produrre una bottiglia. Niente scarti.

Nel riciclo del vetro, di fondamentale importanza è la prima fase di selezione dei materiali e pulizia dalle frazioni estranee. Bisogna, cioè, rimuovere tutti i possibili inquinanti, i pezzi di materiale estraneo al vetro. Il più presente è quasi sempre la ceramica (piatti, tazzine di caffè, eccetera), che i cittadini spesso ed erroneamente gettano nel bidone del vetro.

Escludere gli scarti di ceramica è di vitale importanza, come si diceva, in quanto questo materiale ha un punto di fusione maggiore del vetro. Pertanto, se finisce nel processo di riciclo del vetro, la ceramica rimane nel prodotto finito, provocando inestetismi o fratture nel manufatto finale.

Nell’impianto di Julia Vitrum entrano ogni anno 300.000 tonnellate di rifiuti, che vengono puliti e separati per colore da un’innovativa tecnologia che consente di massimizzare il reimpiego del vetro.

A differenza della maggior parte degli impianti di trattamento del vetro, che si suddividono in una prima fase di preselezione manuale e in una seconda fase di trattamento vera e propria, Julia Vitrum opera attraverso tre fasi: una fase di preselezione, durante la quale i rifiuti più grossi vengono separati manualmente e con un processo automatico dai rifiuti di vetro; una fase intermedia completamente automatica di “cleaning” con separazione inquinanti a materiale secco, ed una fase finale di trattamento, durante la quale 25 macchine di selezione ottica equipaggiate con telecamere HD separano materiali estranei come ceramica, plastica, cristallo, metalli, eccetera e ripetono il processo per almeno tre volte.

Una tecnologia talmente innovativa da essere oggetto di studio da parte di organizzazioni internazionali, come Citeo, associazione francese specializzata nel riciclaggio di imballaggi, che sta seguendo con curiosità il lavoro di Julia Vitrum, in grado di separare il vetro per colore all’interno dell’impianto, con un processo più smart e più economico rispetto a quello diffuso in Francia, dove la separazione del vetro per colore è affidata alla raccolta differenziata dei singoli cittadini.

Cartesar

Per l’ultima tappa occorre spostarsi molto più a sud, nel comune di Pellezzano, in provincia d Salerno. Qui, su un terreno che un tempo fu un agrumeto, sorge Cartesar, azienda leader nel riciclo della carta, in funzione 24 h su 24, 7 giorni su 7.

Costruita nel 1974 dalla famiglia De Juliis e attiva dal 1978, la società custodisce un’antica cartiera che produce ancora carta a mano come da tradizione amalfitana ed è specializzata nel riciclo della carta da macero destinata alla produzione di carta per ondulatori dalle alte prestazioni.

Un cambio di rotta che porta il fatturato dell’azienda dai 18 milioni di euro del 2008 ai 70 milioni del 2021.

Oggi Cartesar produce 350 tonnellate al giorno di materiale riprocessato, ma grazie alle nuove parti attualmente in fase di installazione supererà presto le 500 tonnellate al giorno.

Attualmente l’azienda si compone di tre divisioni. La prima è quella relativa alla produzione di bobine. La seconda divisione, invece, riguarda l’energia elettrica.

Come la maggior parte delle cartiere italiane, anche Cartesar funziona a gas. Ad oggi, infatti, non esiste, una tecnologia migliore per produrre vapore e, per poter funzionare, una cartiera ha bisogno di un’elevata quantità di vapore, fondamentale durante il processo di essiccamento della carta.

Tuttavia, l’elevata produzione di vapore fa sì che l’azienda si ritrovi con un surplus di energia elettrica, che le permette, da un lato, di auto rifornirsi e, dall’altro, di vendere sulla rete il surplus generato.

«Per quanto riguarda l’impatto ambientale», spiega Fulvio De Iuliis, che conduce lo stabilimento insieme ai fratelli Carlotta e Carlo, «Cartesar sta lavorando ad un innovativo percorso volto a produrre biogas dalle nostre acque reflue, che soddisferà tra il 7% e il 10% del nostro fabbisogno, riducendo, di conseguenza, la nostra dipendenza da gas e limitando gli impatti di CO2. Inoltre, in comune impegno con Assocarta, intendiamo aumentare la produzione di rinnovabili nel prossimo futuro».

La terza divisione, infine, ha a che fare con il riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Cartesar è il primo player della raccolta differenziata dal centro al sud, dall’Umbria alla Sicilia. In questo contesto, nel 2013 l’azienda ha avviato il progetto “100% Campania”, rete di aziende campane operanti nel settore della carta che ha l’obiettivo di sviluppare prodotti innovativi e sostenibili a partire dal macero della raccolta differenziata.

Nel descrivere l’iniziativa Fulvio De Iuliis racconta: «Venivamo dalla crisi dei rifiuti di Napoli. Il nostro connotato territoriale era un demerito e non un merito. Fu così che iniziammo a chiederci ed immaginare come questo svantaggio potesse essere trasformato in un’opportunità».

Parole simili a quelle utilizzate dal presidente Roberto Sancinelli e che aiutano a capire come, per quanto avanzati e innovativi possano essere i processi di riciclo, il concetto alla base è sempre molto semplice: riuscire a guardare sotto la superficie e dare, a ciò che sembra irrecuperabile, una nuova vita.

L’articolo L’Italia che ricicla: viaggio in tre tappe fra gli impianti della famiglia CONAI proviene da The Map Report.

