L’Italia continua ad avere un problema fascista, in società come nelle istituzioni

Andrea Bacciga, nuovo presidente della Commissione sicurezza a Verona, e Mario Vattani, promosso ambasciatore a Singapore, entrambi con un passato neofascista alle spalle, sono il sintomo di un Paese che non vuole fare i conti con la storia

È stata un’altra settimana di ordinario fascismo quella che ci siamo lasciati alle spalle. Mentre a Palermo una coppia gay veniva accerchiata a brutalmente pestata, mentre il 23enne Musa Balde si toglieva la vita nel centro per il rimpatrio di Torino dopo la violenta aggressione subita, mentre scoprivamo che come nel Trentennio le donne non possono giocare a calcio, politica e istituzioni ci hanno mostrato che il problema sta a monte, in una cultura estremista che non solo non viene combattuta, ma addirittura è promossa.

CasaPound a Torre Maura, Roma, 6 aprile 2019 (foto: Valerio Portelli/LaPresse)

A Roma Casapound, si è data appuntamento in piazza Santi Apostoli, per una manifestazione neofascista che contava per la verità più bandiere che persone. Spostandosi più a nord il giornale Domani ha rivelato che a Verona c’è un nuovo presidente della Commissione sicurezza, nominato dalla maggioranza comunale leghista. Trattasi di Andrea Bacciga, noto neofascista del territorio, vicino negli scorsi anni a Forza Nuova e imputato per manifestazioni fasciste per i suoi saluti romani in aula consiliare contro il movimento Non una di meno in occasione di una protesta contro la negazione del diritto all’aborto. Infine, facendo un salto intercontinentale, a Singapore è stato promosso ad ambasciatore italiano Mario Vattani. Soprannominato Katanga, è noto per le sue partecipazioni del passato con la sua band musicale a karmesse neofasciste come quella organizzata da Casapound dove dal palco si è esibito in saluti romani, “camerata presente” e altra simbologia estremista di destra che avevano portato alla sua sospensione da console italiano ad Osaka. Vattani poi ha fatto carriera, questo senza mai aver rinnegato le sue ideologie parafasciste e oggi l’Anpi ha chiesto al premier Mario Draghi e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di revocare la sua nomina, mentre una petizione online che chiede lo stesso sta raccogliendo decine di migliaia di firme.

Mario Vattani – immagine iPa

Mentre insomma la quotidianità italiana si continua a macchiare di episodi di discriminazione, il contesto politico-istituzionale che favorisce una tale cultura della discriminazione non cessa di venire sponsorizzato. L’Italia ha già le sue leggi che dovrebbero impedire tutto questo, come la Mancino e la Scelba, ma le leggi spesso non sono fatte per essere attuate – basti pensare al fatto che il diritto all’aborto in Italia è tutt’altro che scontato, per quanto sia riconosciuto da oltre 40 anni. Nel caso del neofascismo è più o meno la stessa cosa e mentre allora si denuncia un’immaginaria dittatura del politicamente corretto, mentre ci si lamenta che “non si può dire più niente”, braccia tese e croci celtiche continuano a sventolare impunite nelle piazze italiane e ambasciatori di questa ideologia ricoprono incarichi di rilievo nella nostra società.

Qualche settimana fa il deputato Luca Pastorino (LeU) ha presentato una proposta di legge per lo scioglimento dei partiti neofascisti, uno strumento che vorrebbe fornire una stampella per una migliore attuazione delle leggi Mancino e Scelba, che puniscono l’apologia del fascismo e le discriminazioni di ogni tipo. Questo, mentre intanto prosegue la discussione feroce sul ddl Zan contro l’omotransfobia. Strumenti bollati come limitativi della libertà personale ma che, come mostra la cronaca dall’Italia reale, sono esattamente quello di cui abbiamo bisogno per debellare il residuo parafascista che continua a permeare la nostra società.