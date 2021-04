l’italia-ha-ideato-una-nuova-etichetta-“a-batterie”-per-le-calorie-dei-cibi

Nutrinform Battery è la nuova etichettatura facoltativa che indica 5 valori da tenere d’occhio. Sarà l’alternativa al sistema a “semaforo” europeo. Quattro i ministeri coinvolti nel lancio

Esempio di nuova etichetta Nutrinform Battery per alimenti (da sito)

Un nuovo sistema di etichettatura delle confezioni alimentari, con tanto di logo a forma di batteria energetica per indicare i valori delle diverse componenti nutrizionali: è il progetto Nutrinform Battery, che ha di recente visto la luce sotto l’egida di quattro ministeri per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli a tavola.

La nuova scala a pittogrammi raffigura cinque “pile” relative ad altrettante voci: grassi, grassi saturi, zuccheri e sale il cui contenuto viene espresso in grammi, mentre il valore energetico è indicato sia in Joule che in calorie. I dati riguardano ciascuna porzione contenuta nella confezione, in questo modo è possibile decidere la quantità utile da assumere per una dieta equilibrata. Il parametro di riferimento è basato sulle assunzioni medie per un adulto, raccomandate nell’Unione europea (8.400 kJ o 2mila kcal).

Le aziende alimentari hanno la facoltà, e non l’obbligo, di adottare il Nutrinform Battery, che è stato elaborato dal ministero delle Politiche agricole, Salute, Esteri e Sviluppo economico, che ne detiene la proprietà. Di fatto, sarà un’alternativa al Nutri-Score, la graduatoria a “semaforo” europea basata su cinque livelli-lettere dalla A alla E, ritenuta penalizzante per i prodotti della dieta mediterranea. Il sistema di etichettatura ideato in Francia, basato su 40 studi scientifici, è stato bersagliato da critiche perché ritenuto incapace, forse nella sua estrema intuitività, di rendere giustizia alle virtù degli alimenti nostrani, venendo talvolta frainteso da paragoni inopinati tra olio d’oliva e Coca Cola.

Lo stesso Nutrinform, più dettagliato nell’indicare i fattori alimentari da tenere sotto controllo, è stato ideato con la collaborazione con gli operatori della filiera agroalimentare ed elaborato con il supporto degli esperti dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio per la ricerca economica e alimentare (Crea), in conformità con le modalità di presentazione decise dal regolamento europeo 1169 del 2011. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale a inizio dicembre, è stato seguito da un manuale d’uso. Sul sito ufficiale dell’iniziativa è già possibile compilare un modulo online, scaricare e stampare l’etichetta con le cinque batterie.