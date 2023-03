L’Italia non è il Paese dei meritevoli e gli studenti veramente capaci vanno all’estero. Lettera

Inviato da Mario Bocola – Certo che l’Italia è un Paese molto strano, una Nazione che va in controtendenza con l’Europa, in quanto nel Bel Paese fa carriera chi ha meno titoli, mentre chi per anni ha investito molto sulla formazione conseguendo titoli culturali fa il passo del gambero.

