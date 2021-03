Lite assurda in Mediaset, Barbara D’Urso smaschera Uomini e Donne. “Vi prendono in giro, ecco la verità” Maria furiosa risponde così

A Maria De Filippi non toccare i suoi programmi e il suo pubblico. La regina di Mediaset protegge le sue creature con le unghie e con i denti e non permette a nessuno di dire falsità sui protagonisti che lancia di anno in anno. E’ stato Roberto D’Agostino, direttore del portale Dagospia, a scatenare la sua ira. Nel corso di Live-Non è la D’Urso dove è stato ospite di Barbarita, si è parlato delle truffe del gossip e di tutti quei pettegolezzi creati ad hoc per incuriosire i telespettatori. Un esempio è quello di Pamela Prati e il suo famoso finto matrimonio.

Il signor Dagospia ha affermato che non solo i vip, anche molte trasmissioni Mediaset inventano delle dinamiche solo per ottenere odience e, tra queste, anche alcune di Maria De Filippi. Secondo Roberto D’Agostino ai concorrenti verrebbero dati dei veri e propri copioni da seguire. A confermare la sua tesi, un telespettatore tale Fabio che ha affermato di aver partecipato sia a Uomini e Donne che a Forum e che in entrambi i casi gli avrebbero dato un testo a cui attenersi durante i suoi interventi. Io sottoscritto confermo quello che ha detto D’Agostino in quanto io ho partecipato a Uomini e donne e anche a Forum e mi hanno dato un copione. Fabio”.

Maria De Filippi non ci sta e manda una lettera a Roberto D’Agostino: “Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…) che a Uomini e Donne non è mai esistito un copione, che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano.” Una volta messo in chiaro questo, la conduttrice passa all’attacco e richiede informazioni sull’utente.

“Ti chiedo la cortesia di fornirmi l’indirizzo email o le generalità di tal “Fabio” che pare abbia scritto su Dagospia che si, lui sa che Uomini e Donne è pettinato, come lo hai definito tu. Posto che non è vero anche se tu sei libero di pensarlo (pur sbagliando), vorrei però avere la possibilità di denunciare il signore che dice che esiste un copione o almeno significargli tramite un legale, che non può dire finte verità come se fossero vere.” Maria De Filippi sembra intenzionata a intraprendere una azione legale nei confronti dell’uomo che mette in dubbio la veridicità del suo programma.

“Chi dice il falso di solito ne paga conto. Se non ti dispiace mi piacerebbe poter difendere il lavoro di tutti noi. Con autorizzazione alla pubblicazione, solo se integrale, di quanto sopra, ti saluto cordialmente”. A difendere Uomini e Donne è intervenuta anche Elga Enardu, ex tronista del dating show, che sulla sua pagina Instagram ha scritto: “Mi sono imbattuta nella polemica riguardante la Prati, ho sentito affermare da Dagospia che U&D di Maria De Filippi segue un copione, mi sento in dovere di dare la mia testimonianza in qualità di tronista: posso garantire che non esiste nessun copione, la redazione e la produzione non hanno mai provato neanche trasversalmente ad indirizzarmi.” E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

