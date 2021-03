Lite dietro le quinte Mediaset, Tutta la verità choc: “Maria e Barbara erano amiche, Ecco la frase che le ha fatte litigare. Da allora si odiano”

Negli ultimi giorni si è tantissimo parlato di una guerra che imperversa su Mediaset, quella di due regine a confronto. Si tratta di Maria De Filippi e Barbara D’Urso, i due volti sicuramente più presenti sulla rete di Piersilvio Berlusconi. Oggi emerge sull’argomento un nuovo dettaglio. A svelare dei retroscena sul rapporto tra le due prime donne è proprio un autore che ha rilasciato una dichiarazione anonima a Nuovo Tv. Secondo questa fonte la faida tra le due donne sarebbe in corso già dal 2017 e dietro i loro sorrisi si nasconde una antipatia senza pari.

In passato Maria De Filippi ha ospitato più volte Barbara D’Urso all’interno delle sue trasmissioni, in particolare a C’è Posta per Te. All’improvviso gli incontri tra le due sono definitivamente finiti. Questo complicato rapporto non è mai trapelato e solo oggi viene fuori, soprattutto in seguito alla vicenda di Pietro Delle Piane. “C’è una guerra segreta dietro a certi sorrisi. Se ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi alla guida dell’azienda, certe faide interne non sarebbero possibili” ha parlato così l’autore a Nuovo Tv, lasciando intendere che dietro le quinte la tensione è ben percepibile. A scatenare la presunta lite tra le due sarebbe stata una frase infelice di Maria De Filippi pronunciata durante “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, ecco le parole usate da Maria: “Ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona si siedono in pizzo”

Fascino, la società gestita da Maria De Filippi insieme con Mediaset, passa alle vie legali e decide di denunciare Pietro Delle Piane a causa delle sue dichiarazioni su Temptation Island nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso. Nel comunicato si percepisce chiaramente che il biasimo della moglie di Maurizio Costanzo non è rivolto solo al compagno di Antonella Elia, ma anche a Pomeriggio 5 e soprattutto a Barbara D’Urso, che si è scusata e si è “dissociata” soltanto dopo aver ricevuto notizia della denuncia. Questo è stato il primo segno ufficiale di antipatia tra le due donne.

Le voci girano, i media parlano, ma Maria De Filippi e Barbara D’Urso non commentano. Molto strano, perché mentre la moglie di Costanzo è sempre stata molto riservata sui rumors che la riguardano personalmente, Carmelita non perde invece occasione di utilizzare le sue trasmissioni per smentire o confermare le notizie. Sulla sua rivale e sulla diatriba che ormai è sulla bocca di tutti, invece, non una parola. Che la regina del trash abbia paura di affrontare pubblicamente la Queen Mery? Staremo a vedere come continuerà, intanto ecco il comunicato della Fascino.

“La Fascino Pgt informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino ( di proprietà della De Filippi) si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nel confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma. Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

