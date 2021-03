Volano offese nello studio di Pomeriggio 5: “Tu non conti nulla. Tuo marito ha una panza che sembra babbo natale”, Barbara D’Urso interviene: “Non fatemi fare il D’Urso caz*iatone”

Nella puntata di ieri venerdì 5 marzo, una nuova lite ha acceso lo studio di Pomeriggio 5. Il clima è teso fin dall’inizio, tanto che Barbara D’Urso ha subito messo le mani avanti: “Non fatemi fare il D’Urso caz*iatone”. Le ospiti hanno commentato la scelta di alcune neo mamme di posare per foto sexy e di condividerle sui social. “Oggi ho promesso a me stessa di ignorarti perché tu non conti nulla, oltre a essere un’oca sei anche cretina” , ha esordito Patrizia Groppelli nei confronti di Maria Monsè. Lei ha risposto immediatamente: “Adesso riporterò al mio avvocato quello che tu stai dicendo, stavolta te la sei cercata”.A quel punto è intervenuta nuovamente la conduttrice: “Vi chiedo di non accavallarvi. Patrizia chiedi scusa”, “Chiedo scusa solo a te perché sono tua ospite”, ha risposto lei. La conduttrice poi ha mandato in onda un servizio nel quale Maria Monsè balla insieme alla figlia Perla Maria e al marito Salvatore. Una volta tornati in studio, Barbara D’Urso ha invitato Patrizia Groppelli a commentare ma a quel punto è intervenuta Maria Monsè: “No ti prego non farla intervenire, tanto è un’arpia”. “Scusami Maria, non decidi tu chi parla o no. Io adesso ho dato la parola alla Groppelli”. Patrizia Groppelli non si è lasciata sfuggire l’occasione e senza freni ha dichiarato: “Io vedo che la Monsè, che ci tiene tanto all’aspetto fisico, alla figlia e a tutte queste cose qui.. ma il marito c’ha una panza che sembra Babbo Natale“. “Ma perchè devi offendere? Mio marito lo chiamiamo l’orsacchiotto, è proprio confortante, se lui dimagrisse, io sarei triste”, ha concluso Maria Monsè.