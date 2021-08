lite-oppini-zorzi,-dopo-l’intervento-della-parietti,-zorzi-le-lancia-una-frecciatina-al-veleno

E’ da qualche giorno che la lite tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi tiene banco e i due si sono scambiati frasi in un botta e risposta che ha tenuto i loro follower inchiodati e poi c’è stato anche l’intervento della mamma di Francesco Pppini, Alba Parietti che non è stato affatto gradito da Zorzi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

La lite tra Oppini e Zorzi

I due grandissimi amici che si sono conosciuti all’interno della casa del grande fratello vip e che hanno da subito stretto amicizia, ad un certo punto, ormai fuori da un be po’ dalla casa, hanno raffreddato i loro rapporti tanto che qualcuno ha riferito che, incontratosi in un ristorante si sono ignorati e non si sono neppure salutati.

All’inizio i due hanno negato che fosse successo qualcosa che avesse incrinato i rapporti ma poi sui social è venuto fuori ciò che era accaduto e cioè che in passato Francesco Oppini aveva usato parole omofobe che a Zorzi non sono affatto andate giù.

E se Oppini ha scritto sempre sui social: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, risalgono a più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico”, Alba Parietti ha preso più posizione e ha scritto un lungo post: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze , le sue cadute , le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te, la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai, se lo farai solo più solo e più triste. Subire passivamente cattiveria , maleducazione e insulti di migliaia di persone che non sanno nulla e soprattutto aizzati per l’ennesima volta senza volersi ne potersi difendere ( semplicemente perché significherebbe scendere a livelli che la mia etica , educazione , intelligenza, umanità vietano ) , mi sembra un prezzo inaccettabile per un parere di chi ha subito per mesi, atteggiamenti insopportabili, senza mai ribattere. I personaggi pubblici sono persone e come tali devono essere rispettati. Se non vi piacciono o non vi piacciamo, semplicemente avete la possibilità di non seguirci, non di giudicare ciò che non conoscete o insultarci per placare frustrazioni”.

Tommaso Zorzi lancia una frecciata la veleno ad Alba Parietti

Tommaso Zorzi ha replicato così anche se in modo velato ad Alba Parietti pubblicando una ricerca su Google “cosa fare nel tempo libero”. E a quel punto Zorzi ha consigliato di prendere spunto e dedicarsi a qualche hobby se proprio non si ha nulla da fare.

Che fosse indirizzato alla Parietti lo hanno pensato in tanti.