lite-sul-treno-tra-ilary-blasi-e-selvaggia-lucarelli,-volano-parole-grosse.-il-post-sui-social-diventa-virale,-guarda

Ilary Blasi è spesso al centro del gossip, soprattutto per essere la moglie di un calciatore amatissimo quale Francesco Totti. Da più di un mese è al timone della conduzione de l’isola dei famosi per la seconda volta e anche lì non mancano alcune chiacchiericci. Il più delle volte l’ex letterina viene apprezzata per come svolge il suo ruolo e per il suo carattere sempre ironico e talvolta, come lei stesso si definisce, ‘da burina’.

Altre volte, invece, si ritrova nel mirino del gossip per la sua vita privata o per alcuni comportamenti. Proprio due giorni fa, infatti è stata giudicata sui social da Selvaggia Lucarelli. Scopriamo quanto accaduto. La conduttrice Ilary Blasi da qualche anno è tornata molto attiva sui social, in particolare su instagram. Molto spesso condivide sia scene di vita quotidiana della propria famiglia, sia ciò che accade dietro le quinte del reality sia alcuni suoi outfit.

E’ anche solita postare foto o video di ciò che fa dopo la diretta de L’isola dei famosi. Anche martedì, 17 maggio, ha pubblicato via instagram stories uno scatto che ha fatto infuriare il web e in particolare Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, come ben sappiamo, ha sempre un occhio vigile e un giudizio nei confronti di chiunque, in particolare di alcuni vip. E’ molto nota proprio per le sue discussioni e le sue critiche, insomma ha sempre da dire su tutto e tutti. Questa volta è toccata alla Blasi.

La Lucarelli anche nel programma Ballando con le stelle, dove è in giuria da moltissimi anni, ha avuto tantissimi scontri non solo con i ballerini ma anche con i suoi colleghi, in particolare con la Smith. Ieri, invece, ha giudicato pubblicamente, su instagram, un gesto di Ilary Blasi. Quest’ultima, di ritorno da Milano, dopo la puntata del reality, come di consueto ha preso il treno per Roma. Ha pubblicato una foto in cui si ritrae se stessa seduta sulla poltrona del treno con una gamba appoggiata sul finestrino e l’altra sulla poltrona di fronte, scrivendo “routine”. ( foto in fondo all’articolo)

La Lucarelli, che non la fa passare liscia a nessuno, prontamente ha repostato la sua foto commentando aspramente. “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte.” In molti hanno dato ragione alla giornalista quasi come se Ilary Blasi non si curasse di chi siederà sulla poltrona da lei sporcata con le scarpe. Altri, invece, non hanno fatto caso al gesto della conduttrice ma hanno focalizzato la loro attenzione sull’abbigliamento casual e sul fisico mozzafiato. Chissà come mai la Blasi è stata noncurante del suo gesto, forse per la stanchezza o perché lo ha ritenuto di poco conto?

Certo è che Ilary Blasi si mostra sempre indifferente alle critiche e ai giudizi e, sicuramente, non replicherà alla giornalista. Ciò lo si può pensare anche dal fatto che, ultimamente, dopo le voci che circolavano sulla rottura del matrimonio con Totti, la Blasi non si è mai esposta se non dopo molto tempo a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin. Anche quando conduce l’isola si mostra sempre molto sicura di se e leggera tanto che lunedì, nonostante fosse caduta in piena diretta, non ha fatto altro che ridere e non dare peso all’evento buffo accaduto.

L’articolo Lite sul treno tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, volano parole grosse. Il post sui social diventa virale, Guarda proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.