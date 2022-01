litio-alle-stelle-fino-al-2023.-a-rischio-aumento-prezzi-le-auto-elettriche-(e-non-solo)

Auto, scooter, bici e monopattini elettrici, ma anche telefoni e, bene o male, tutta la tecnologia è destinata ad aumentare progressivamente di prezzo fino a tutto il 2023. È lo scenario che consegue all’aumento di costo del litio, fondamentale per le batterie e destinato a costare sempre di più nei prossimi mesi (come anche, per motivi diversi, molte altre categorie di beni, anche di prima necessità ). Attenzione però, per il litio non si parla di semplici aumenti dei prezzi quanto di un allarme “prezzi alle stelle”, anche per quei prodotti che dovrebbero stare alla base della cosiddetta transizione energetica in atto, ovvero tutti i mezzi elettrici. L’ultima a lanciare l’allarme è stata la società di consulenza energetica norvegese Rystad Energy, che ha un diffuso dettagliato report ripreso da Financial Times. Se così sarà, finirebbe in una bolla di sapone la prospettiva di pagare un’auto elettrica più o meno quanto una vettura tradizionale. Già oggi il litio è al suo massimo storico, ovvero circa 35 euro al chilogrammo. La prospettiva secondo il report è di arrivare a 50 dollari nel secondo semestre del 2022 per raggiungere i 52,5 dollari al kg nei primi mesi del 2023: un aumento del 50%. Alla base, certamente la crescita (esponenziale) della domanda, ma anche le prospettive di un calo degli approvvigionamenti di sale di litio dal Sudamerica (Argentina, Bolivia e Cile) e dalla Cina. Questioni complesse e non facili da risolvere, che coinvolgono diritti umani e drammi ambientali legati all’estrazione di questo metallo, che tra le altre cose implica un uso elevatissimo di acqua (ricavare una tonnellata di litio richiede qualcosa come 2,27 milioni di litri d’acqua e in alcune regioni cilene il processo di estrazione consuma il 65% totale dell’acqua disponibile sul territorio). A titolo esemplificativo , qui abbiamo descritto l’emblematica situazione cilena.

Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash

Ma anche il prezzo del litio proveniente dalle fabbriche cinesi è stato a gennaio più caro del 43% rispetto a un anno fa, complice in questo caso il crescente costo dell’energia elettrica. Nel frattempo, nonostante gli sforzi dell’Unione Europea, che spinge per la creazione, anche in Italia, di gigafactory per il recupero di questo nuovo petrolio, solo il 5% delle batterie al litio viene riciclato nel mondo in maniera efficace, e dunque riutilizzato. Come spesso succede in fatto di materiali riciclati, all’industria conviene infatti ancora creare nuove batterie piuttosto che riciclare quelle recuperabili, come hanno chiarito alcuni esperti alla BBC. “L’attuale metodo di riciclo – hanno spiegato – consiste nel tritare tutto senza distinzioni, e poi cercare di purificare il complesso miscuglio che ne risulta, tramite processi dispendiosi che portano inevitabilmente a prodotti di bassa qualità”. Eppure le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia parlano di un aumento della richiesta di litio dalle attuali 165mila tonnellate annue a 1,6 milioni di tonnellate, ipotizzando lo scenario più conservativo. In caso invece si rispettasse quanto promesso per il raggiungimento della neutralità climatica, nel 2030 la domanda complessiva potrebbe arrivare a 3,3 milioni di tonnellate. Secondo Fitch, l’offerta aumenterà del 18% nel 2022, ma la crescita della domanda continuerà a superarla perché, al di fuori del settore automobilistico, anche le batterie di grandi dimensioni, come le batterie di accumulo di energia nei campi eolici e fotovoltaici, l’elettronica portatile e i dispositivi di mobilità elettrica (e-bike) contribuiranno alla domanda.

L’articolo Litio alle stelle fino al 2023. A rischio aumento prezzi le auto elettriche (e non solo) proviene da The Map Report.