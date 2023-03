Litoral da Grande Natal tem oito pontos impróprios para banho no fim de semana

Dados são do boletim da balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte divulgado pelo Idema na sexta-feira (10). Praia de Natal, capital do Rio Grande do Norte

Anadelly Fernandes

Oito pontos do litoral de Natal e de cidades da região metropolitana estão impróprios para o banho neste fim de semana, segundo o boletim da balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte emitido nesta sexta-feira (10) e divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

Outros 25 trechos analisados estão próprios para banho, segundo o documento.

Os pontos identificados como impróprios são: Redinha (Rio Potengi); Praia de Areia Preta (Praça da Jangada); Via Costeira (Cacimba de Boi e Barreira D’água); Praia de Ponta Negra (Acesso Principal), em Natal; Foz do Rio Pium, em Nísia Floresta; o Rio Pium (Ponte Nova e Balneário Pium), em Parnamirim.

Ao todo, foram coletadas e classificadas 33 amostras de água em pontos distribuídos na faixa costeira dos municípios de Extremoz, Natal, Parnamirim e Nísia Floresta.

Segundo o Idema, a base dos dados analisa a quantidade de coliformes encontrados nas águas. A classificação se baseia nas normas em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O estudo é uma parceria entre o Idema, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern), e faz parte do Programa Água Azul.

