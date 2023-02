Litoral do RS registra mais de 85 mil lesões por água-viva de dezembro a fevereiro, dizem Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, número aumentou 900% em relação ao mesmo período do verão anterior. Litoral do RS registra mais de 85 mil lesões por água-viva de dezembro a fevereiro

O Litoral do Rio Grande do Sul já registrou, de dezembro a fevereiro deste ano, mais de 85 mil lesões por água-viva. A maior parte dos casos (78.559) ocorreu no Litoral Norte, enquanto apenas 7.421 foram registrados no Litoral Sul. Os dados são do Corpo de Bombeiros.

O número do Litoral Norte representa um aumento de 900% em relação ao mesmo período do ano anterior, que teve 7.924 casos.

De acordo com o chefe de operações do Corpo de Bombeiros, major Isandre Nunes, o aumento pode ser atribuído a uma combinação de fatores como a maior quantidade de dias de sol e calor, aumento da quantidade de banhistas e maior tempo de permanência das pessoas na água.

“Esta combinação que para nós se justifica o aumento de ocorrências. O fluxo de pessoas, mais dias de sol, e o mar mais atraente faz com que as pessoas permaneçam mais tempo na água”, diz.

Para a professora de biologia marinha da UFRGS, Carla Menegola, há outros motivos que colaboram pra o aparecimento de águas-vivas em larga escala.

“Esse aumento da temperatura ou essa manutenção de uma água mais quente faz com que o boom reprodutivo aumente. A gente está tendo pesca indiscriminada sem fiscalização em muitos lugares, então quando eu retiro os estoques pesqueiros que eram os predadores das águas-vivas, eu estou desequilibrando a cadeia alimentar marinha”, explica.

Nas praias do Litoral, foram colocadas bandeiras roxas em locais onde nas últimas horas pelo menos um caso de queimadura foi registrado.

A orientação para os banhistas é que, ao ter contato com os animais, busquem ajuda nas guaritas dos salva-vidas, que aplicam vinagre para a dor diminuir.

