Litoral Norte de SP tem 15 praias impróprias para banho; veja quais

O Litoral Norte de São Paulo tem 15 praias impróprias para banho, segundo relatório da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb).

O relatório da Cetesb é divulgado semanalmente e leva em conta o número de bactérias encontradas na água. Uma praia é considerada imprópria quando são identificados números maiores a 100 unidades de colônias de bactérias a cada 100 mililitros de água.

Ilhabela é a cidade com mais bandeiras vermelhas, com sete bandeiras vermelhas. Ubatuba e São Sebastião tem duas praias impróprias em cada cidade e Caraguatatuba tem três praias sem condições de banho.

Os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira vermelha da Cetesb. Segundo o órgão, o recomendado é não tomar banho nas águas das praias que estiverem sinalizadas, já que podem causar riscos à saúde dos banhistas.

Confira a lista de praias impróprias

Ubatuba

Itaguá

Perequê-Mirim

São Sebastião

Prainha

Preta do Norte

Caraguatatuba

Tabatinga

Centro

Prainha

Ilhabela

Itaquanduba

Perequê

Portinho

Julião

Curral

Itaguaçu

Veloso

