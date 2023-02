Litoral norte de SP tem mais de 3,5 mil desabrigados ou desalojados, diz Defesa Civil; veja nº por cidade

Região foi atingida por chuvas neste fim de semana. Seis cidades decretaram calamidade. Moradores de áreas de risco querem voltar para casa em bairro destruído pela chuva, em São Sebastião

O Ministério da Integração informou nesta quinta-feira (23) ao g1 que os dados mais atualizados da Defesa Civil nacional apontam que 3.545 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no litoral norte de São Paulo em razão das fortes chuvas deste fim de semana.

A chuva foi a maior já registrada na história do país. Até a publicação desta reportagem, 49 pessoas morreram na tragédia – outras continuam desaparecidas.

Tragédia no Litoral Norte de SP: Saiba quem são as vítimas do temporal devastador

Segundo a Defesa Civil, ao todo, são:

1.815 desabrigados

1.730 desalojados

Entenda: Conforme a Defesa Civil, pessoas desalojadas são aquelas que precisaram deixar suas casas, de forma temporária ou definitiva, mas têm para onde ir. Já as desabrigadas são aquelas que deixaram suas casas, mas não têm para onde ir e, portanto, podem precisar de ajuda do Sistema de Defesa Civil para ter onde ficar.

Veja abaixo os números de pessoas desabrigadas ou desalojadas no litoral norte de SP por cidade, segundo a Defesa Civil:

São Sebastião

1.528 desabrigados e acolhidos em 21 abrigos municipais

1.000 desalojados

Bertioga

25 desabrigados e acolhidos em uma escola

670 desalojados

Guarujá

215 desabrigados e acolhidos em uma escola e em um centro esportivo

Ubatuba

60 desalojados

Caraguatatuba

47 desabrigados e acolhidos em um centro esportivo e em um instituto

Anúncios para a região

Em razão da tragédia em São Paulo, o governo federal tem anunciado algumas medidas, entre as quais:

liberação de R$ 7 milhões para ações da Defesa Civil em São Sebastião;

antecipação de benefícios do INSS para moradores da região;

envio de 75 toneladas de suprimentos por meio de 1,5 mil militares.

Áreas de risco no país

Cerca de 4 milhões de pessoas moram em áreas de risco no Brasil

Dados do Serviço Geológico do Brasil mostram que o Brasil tem atualmente mais de 13,5 mil áreas de risco. Cerca de 4 milhões de pessoas vivem nessas áreas.

Esses lugares que estão sujeitos, por exemplo, a deslizamentos e a enchentes, principalmente em períodos de chuva.

São 9.497 áreas de “risco alto” e 4.078 de “risco muito alto”. Os principais riscos apontados pelo governo federal nesses locais são:

Deslizamento em 7 mil áreas

Inundação em 4,4 mil áreas

Erosão em 806 áreas

Enxurrada em 412 áreas

Queda em 398 áreas

Os cinco estados do país com mais áreas de risco são:

Santa Catarina: 2,9 mil

Minas Gerais: 2,8 mil

Espírito Santo: 1 mil

São Paulo: 848

Pará: 819

Especificamente no litoral, as seis cidades atualmente em situação de calamidade pública têm mapeadas um total de 181 áreas de risco de deslizamentos ou enchentes.

Mais de 180 áreas de risco de deslizamentos ou enchentes foram mapeadas pelas seis cidades litorâneas de São Paulo atualmente em estado de calamidade pública em decorrência das chuvas

Ana Carolina Moreno/TV Globo

Vito Califano