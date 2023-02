Litoral Norte de SP tem nove praias impróprias para banho; veja a lista

Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela possuem praias classificadas com bandeira vermelha. Praia de Tabatinga, em Caraguatatuba (SP)

Claudio Gomes/PMC

Nove praias no Litoral Norte de São Paulo estão impróprias para banho, de acordo com a Cetesb. As praias de Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela estão indicadas com bandeira vermelha.

Em Ilhabela quatro praias estão com bandeiras vermelhas e em Caraguatatuba duas praias também apresentam bandeiras vermelhas.

Já em Ubatuba apresenta uma praia imprópria para banho, e em São Sebastião apresenta duas praias impróprias.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) divulga semanalmente a relação do número de bactérias encontradas na água, que define a balneabilidade das praias. Quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias, a cada 100 milímetros de água, a praia é considerada imprópria para banho.

Após essa análise, os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira vermelha da Cetesb. Segundo o órgão, o recomendado é não tomar banho nas águas das praias que estiverem sinalizadas, já que podem causar riscos à saúde dos banhistas.

Confira as praias impróprias para banho:

Em Ubatuba, está imprópria para banho apenas a praia Itaguá.

Em Ilhabela, estão com a bandeira vermelha as praias Portinho, Julião, Curral e Veloso.

Em São Sebastião, estão impróprias para banho as praias Prainha e Preta do Norte.

Em Caraguatatuba, estão com a bandeira vermelha as praias Tabatinga e Prainha.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa