Litoral potiguar: trânsito de Pirangi tem mudanças a partir desta sexta-feira (27)

As mudanças que serão adotadas permanecem em vigor por tempo indeterminado. Praia de Pirangi, em Parnamirim, no litoral Sul potiguar

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O trânsito de Pirangi, um dos principais destinos do veraneio no Rio Grande do Norte, terá mudanças a partir desta sexta-feira (27). De acordo com a Prefeitura de Parnamirim, os ajustes tem efeito imediato e funcionarão por tempo indeterminado.

De acordo com a Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana (Sesdem), o objetivo é readequar o fluxo de veículos no período de veraneio, onde existe maior movimentação de pessoas e, por consequência, de automóveis e motocicletas no local.

Entre as mudanças implementadas, estão ruas que passarão a ter sentido único:

Rua Dr. João Barreto de Medeiros, em direção à praia;

Rua Djalma Marinho, em direção à praia;

Rua Xisto Tiago de Medeiros, no trecho entre a João Barreto de Medeiros e a Abel Lira, passa a funcionar apenas nesse sentido;

Travessa Márcio Marinho, em direção à praia.

Além disso, algumas vias que já funcionavam em duplo sentido não terão alterações:

Rua Xisto Tiago de Medeiros (entre a Abel Lira e a Augusto Severo Neto);

Rua Abel Lira;

Rua Giselda Barreto de Medeiros (rua sem saída).

De acordo com o município, apesar de visualizar uma maior necessidade durante os períodos de veraneio e Carnaval, as mudanças não tem data para serem revogadas.

Vittorio Rienzo