litro-da-gasolina-cai-a-r$-5,08-nos-postos,-diz-anp

Preços do etanol e do diesel também recuaram em relação à semana anterior. Carro sendo abastecido com gasolina no ES

Reprodução/TV Gazeta

O preço médio do litro da gasolina nos postos do país voltou a cair nesta semana, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira (10). A pesquisa é referente à semana de 5 a 11 de fevereiro.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

▶️ Gasolina: A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,08 o litro.

O valor representa um recuo de 0,78%, ante os R$ 5,12 da semana anterior, segundo os dados da ANP.

O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 6,99.

▶️ Etanol: O litro do etanol também caiu: passou de R$ 3,82 para R$ 3,80.

A queda no preço do etanol foi de 0,52%.

O valor mais alto encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,49.

▶️ Diesel: O preço médio do litro do diesel, por sua vez, passou de R$ 6,29 para R$ 6,23.

O recuo no preço do diesel foi de 0,95%.

O valor mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,99 na mesma semana.

LEIA TAMBÉM

Veja os 100 cargos que mais criaram e fecharam vagas com carteira assinada em 2022

Ibovespa fecha em leve alta, com apoio de Petrobras

Do sex toy ao podcast erótico: mercado de bem-estar sexual cresce com novas gerações e lideranças femininas

▶️ Contexto: No último dia 25, a Petrobras subiu em 7,5% os preços de venda da gasolina a distribuidoras.

Esta foi a primeira alta do combustível desde junho de 2022.

O aumento no preço aconteceu após a cotação do petróleo e o comportamento do câmbio terem elevado a defasagem dos preços internos frente aos internacionais.

▶️ Queda no diesel: Na última quarta-feira (8), a petroleira também reduziu o preço do diesel para as distribuidoras.

O preço do combustível do tipo A caiu de R$ 4,50 para R$ 4,10 o litro.

A redução representa uma queda de R$ 0,40.

▶️ Reajustes na bomba: O repasse dos ajustes da Petrobras nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões como:

margens de distribuição e revenda;

adição de biocombustíveis;

impostos.

VÍDEOS: últimas notícias de Economia

Mata