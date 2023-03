Litro da gasolina na Argentina é quase R$ 2 mais barato, e brasileiros voltam a cruzar a fronteira para abastecer

Em Foz do Iguaçu gasolina comum é comercializada a partir de R$ 5,29 o litro podendo chegar a R$ 5,59. Em Porto Iguaçu cidade argentina vizinha a brasileira, valor do litro é de 242 pesos, equivalente a R$ 3,90. Pagando na moeda argentina valor chega a R$ 3,66. Brasileiros e Paraguaios voltam a buscar gasolina mais barata na Argentina

Com a gasolina mais barata brasileiros voltaram a abastecer em postos de Porto Iguaçu, cidade argentina vizinha a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A diferença no valor do litro do combustível pode passar de R$ 1,90.

Cruzando a fronteira, é possível abastecer com valor de 242 pesos argentinos por litro, equivalente a R$ 3,90. O pagamento na moeda argentina fica ainda mais em conta, R$ 3,66.

Em Foz do Iguaçu a gasolina comum subiu R$ 0,37 desde o início do ano. Atualmente ela é comercializada a partir de R$ 5,29 o litro, podendo chegar a R$ 5,59.

Com gasolina mais barata brasileiros voltam a abastecer na Argentina

O administrador Luiz Carlos Prati explicou que está a passeio pelo tríplice fronteira com a família e que aproveitou o valor mais em conta do combustível para encher o tanque na Argentina.

“A gente veio de Itapema a passeio em família, veio dar um giro na Argentina ver as Cataratas do Iguaçu e já vamos aproveitar para completar porque o preço tá bom”, explicou o administrador.

Ao encher o tanque, os consumidores podem economizar quase R$ 100 na Argentina, considerando um carro com capacidade de 50 litros de combustível.

Combustível argentino é subsidiado pelo governo

O combustível na Argentina é subsidiado pelo governo. Quando os aumentos são liberados, a estatal YPF reajusta os preços em margens menores que o mercado internacional, o que deixa o preço mais suave nas bombas.

Em 2022 quando o litro da gasolina no Brasil chegou a custar R$7,20, os argentinos restringiram a quantidade e os horários em que estrangeiros poderiam abastecer. Com a nova diferença de preços, apenas as filas exclusivas permanecem, sendo duas filas para estrangeiros e duas para argentinos.

Paraguaios também aproveitam desconto

Quem também tem ido ao país argentino para abastecer, são os paraguaios. Para abastecer na Argentina, eles precisam cruzar duas fronteiras.

Primeiro atravessar a Ponte da Amizade, que liga Cidade do Leste a Foz do Iguaçu. Depois, cruzar a ponte Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu a Porto Iguaçu.

O trajeto, do centro da cidade paraguaia até o centro da cidade argentina é de aproximadamente 25 quilômetros.

Apesar da distância, a economia vale a pena. A mesma gasolina que em Cidade do Leste, no Paraguai, custa 9,2 mil guaranis, em Foz do Iguaçu, no Brasil, os paraguaios pagariam 8 mil guaranis. Já na Argentina, o valor cai para 5,5 mil guaranis.

Isso explica a quantidade enorme carros paraguaios nos posto de Porto Iguaçu.

