Litro da gasolina sobe R$ 0,25 e chega a R$ 5,50 em Ribeirão Preto, SP, após reoneração, diz entidade

Valor contabiliza redução feita pela Petrobras, que também passou a valer nesta quarta-feira (1º). Preço do etanol aumentou R$ 0,10 na bomba. Posto de combustíveis em Ribeirão Preto, SP

Luciano Tolentino/EPTV

Com o início da reoneração parcial dos impostos federais, o preço médio do litro da gasolina subiu R$ 0,25 e passou a ser encontrado nesta quarta-feira (1º) a R$ 5,50 nos postos de Ribeirão Preto (SP).

LEIA TAMBÉM

Petrobras reduz preços de gasolina e diesel para distribuidoras

Gasolina será reonerada em R$ 0,47, e etanol, em R$ 0,02, diz Haddad

Por que preço dos combustíveis é tão crucial para popularidade do governo

O estudo foi feito pelo Núcleo Postos, que reúne 85 revendedoras na cidade. O coordenador da entidade, Fernando Rocca, explica que o valor já contabiliza a redução de 4% no litro de combustível – a medida feita pela Petrobras entrou em vigor ao mesmo tempo que a reoneração.

“No balanço entre a redução e o acréscimo dos impostos, tivemos cerca de R$ 0,34 de aumento. Se calcularmos os 27% de etanol na composição da gasolina, significa dizer que, nas bombas, o consumidor vai encontrar mais ou menos R$ 0,25 de aumento”, conta Rocca.

E os outros combustíveis?

Além da gasolina, a reoneração também afetou o valor do etanol, que subiu R$ 0,10 e agora é encontrado a R$ 3,75 o litro. Rocca diz que a regulação de estoques para a safra de cana-de-açúcar também é uma das condicionantes para o aumento.

“O que nós recebemos de informação das distribuidoras é que existe uma compensação no estoque das usinas de produção de etanol. Como estamos chegando na época de safra, precisamos ter um momento de regulação de estoques. Se não tem um estoque suficiente para a safra, tem que subir o preço. Isso explica, parcialmente, o aumento que tivemos no etanol nos últimos dias”.

A expectativa é a de que, com o início da safra, entre abril e maio, haja redução no preço do etanol. Já o diesel, que teve redução de 2%, agora é vendido a R$ 5,90 o litro.

Fernando Rocca, diretor do Núcleo Postos Ribeirão Preto, SP

Luciano Tolentino/EPTV

O que é mais vantajoso?

Com os aumentos do etanol e da gasolina, o consumidor precisa recorrer às contas. É o que explica o economista Felipe Borba. Sendo ele, atualmente é mais vantajoso abastecer com etanol.

“Sempre que o preço do álcool é menor do que 70% do que o preço da gasolina, é mais vantajoso abastecer com álcool. Hoje a diferença está em 68%. Isso significa dizer que, por pouco, o etanol está mais vantajoso nesse momento”, destaca.

Economista em Ribeirão Preto, SP, dá dica para pagar mais barato ao abastecer

Luciano Tolentino/EPTV

Volta dos impostos

A retomada da cobrança do PIS/Cofins sobre a gasolina foi anunciada na terça-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). A Cide, tributo federal que também estava em discussão, permanecerá zerada até o fim do ano.

Após reuniões e impasses entre a ala política e a ala econômica sobre o tema, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) detalharam como será a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol, a partir desta quarta-feira (1º).

Segundo Haddad, a reoneração será de:

R$ 0,47 para a gasolina;

R$ 0,02 para o etanol.

De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a reoneração parcial dos impostos vale por quatro meses, até junho.

Ou seja, os impostos podem subir ainda mais em julho, pois voltarão a ser praticadas as alíquotas vigentes antes da desoneração, que são maiores.

De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a reoneração parcial dos impostos vale por quatro meses, até junho.

Ou seja, os impostos podem subir ainda mais em julho, pois voltarão a ser praticadas as alíquotas vigentes antes da desoneração, que são maiores.

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata