little-tony,-il-duro-sfogo-di-sua-figlia:-“una-disastro”

La figlia del famosissimo cantante Little Tony, ha confessato diverse cose inaspettate attraverso un duro sfogo, ecco che cosa ha detto.

Little Tony e sua figlia Cristiana Ciacci (Foto dal web)

Little Tony è stato uno storico cantante italiano, venuto a mancare nel 2013 a causa di un tumore con cui stava combattendo da ben sette anni. Antonio Ciacci, vero nome del cantautore, in realtà ha la nazionalità Sanmarinese, anche se è nato e ha vissuto sempre in Italia.

Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, ad appena 16 anni si trasferisce a Londra dove inizia ad esibirsi e acquisisce il suo nome d’arte. Poi, ritornato in Italia, partecipa al Festival di Sanremo del 1961 insieme a Gianni Morandi con la canzone 24mila baci, i due si classificano al secondo posto.

Successivamente parteciperà ad altri dieci Festival di Sanremo e a tanti tour per tutto il modo. Little Tony è stato anche un ottimo attore, ha iniziato a partecipare a film fin dagli anni sessanta e fino a pochi anni prima della sua morte. Inoltre, ha avuto anche una breve carriera da doppiatore.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis icona di stile ed eleganza: affascina in lungo come una vera diva – FOTO

Little Tony, ecco la dura confessione della figlia che lo riguarda.

Little Tony ha avuto solamente una figlia, avuta da Giuliana Brugnoli, il suo nome è Cristiana Ciacci. La figlia si è confessata e non ha parlato benissimo della situazione familiare in cui è cresciuta, soprattutto a causa del lavoro del papà nel mondo dello spettacolo.

Ecco cosa ha detto in riferimento ai suoi genitori:

“A casa mia, quando ero piccola, non c’era quella atmosfera rassicurante che si viveva ai suoi concerti. Io sola so quanto ho sofferto, non sono mai stati un granché come genitori”.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, il concorrente si blocca: “Ho la tachicardia”, la reazione di Insinna

Cristiana Ciacci ha anche lavorato con suo padre durante i suoi tour, ecco cosa ha detto: