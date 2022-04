Livio Cori confessa perché ha lasciato Anna Tatangelo: “E’ pesante, Ecco come mi metteva in imbarazzo”. Fan increduli

Sono giorni amari per Anna Tatangelo, un’altra delusione ha colpito la sua vita. A darne la notizia è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Scopriamo quanto accaduto. Anna Tatangelo, cantante di Sora, è esplosa nel mondo della musica a soli 15 anni quando nel 2002 partecipò e vinse nella categoria Giovani al Festival di Sanremo con il brano Doppiamente fragili. Da quel momento la sua scalata verso una brillante carriera non si è mai arrestata.

Il merito è stato anche della sua unione artistica col cantante napoletano Gigi D’Alessio, il quale ha scritto molti brani per lei. Insieme hanno anche duettato nella famosissima canzone ‘Un nuovo bacio’. A soli 18 anni, nel 2005, Anna Tatangelo rese nota la sua relazione con il collega Gigi D’Alessio. Dal loro amore, durato ben 15 anni, è nato Andrea. Ma, in seguito a un periodo di crisi i due hanno annunciato la separazione agli inizi del 2020. Da allora, della vita privata di Anna si è saputo poco quanto niente fin quando non emersero indiscrezioni circa una storia con un altro cantante napoletano, Livio Cori.

Anna e Livio solo nell’estate scora avevano ufficializzato la loro relazione che era rimasta all’oscuro da circa un anno. La bomba fu sganciata dal settimanale Chi che pubblicò delle foto che ritraevano i due in spiaggia con il figlio di lei, Andrea. Solo dopo molto tempo, tramite social, anche la coppia decise di pubblicare su instagram delle foto in momenti di complicità con frasi molto dolci.

Sembrava proprio che Anna Tatangelo avesse ritrovato con Livio Cori quella felicità perduta in seguito alla fine della lunga relazione con Gigi. Ebbene, quell’idillio sembra essere svanito poiché, di recente, sempre Chi ha sganciato un’ulteriore bomba: la loro relazione sembra sia arrivata al capolinea. Questa notizia ha fatto impazzire i fan più accaniti, lasciandoli molto amareggiati.

Il motivo, secondo indiscrezioni, sarebbe che i due non avessero più punti di incontro a causa sia degli impegni lavorativi che di alcuni tratti caratteriali. Pare che per il rapper napoletano il nome della Tatangelo sia “pesante” siccome la sua carriera è ancora in costruzione a differenza di quella di Anna che è totalmente affermata. Il problema aumenterebbe quando nelle ultime interviste cui è stato sottoposto, invece di concentrarsi sul suo lavoro, si stanno interessando solo alla cantante mettendo in imbarazzo il rapper.

Dopo che il settimanale di Alfonso Signorini abbia mostrato le prove della relazione finita, anche i diretti interessati hanno confermato l’addio. Ciò comunque non fa perdere la speranza ai fan di vederli ancora insieme. Magari si tratta solo di una crisi momentanea dovuta anche dalla pressione mediatica. Non ci resta che attendere dichiarazioni ufficiali della coppia.

