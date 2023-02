Livro homenageia a trajetória de seis cientistas de São Carlos

Obra foi lançada no sábado, quando foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência Dia das Mulheres na Ciência: Mulhere são 40% dos pesquisadores de São Carlos

A trajetória de seis importantes cientistas de São Carlos (SP) está retratada no livro “Mulheres na Ciência em São Carlos: reflexões, trajetórias e histórias”, lançado neste sábado, 11 de fevereiro, data em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, no Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão.

A iniciativa do Instituto Angelim também virou um documentário. A professora de Sociologia da Unesp Araraquara Mirlene Simões, idealizadora do projeto, espera que o livro possa colaborar para melhorar essa realidade, inspirando mais meninas e mulheres a se dedicarem à ciência.

“A gente quer mostrar para a cidade que também é possível essas jovens ter esse espaço de trabalho, de carreira, de vida dentro das universidades.”

Precursoras

A professora da USP Maria Aparecida Soares Ruas teve sua trajetória retratada em livro sobre cientistas de São Carlos

Entre as cientistas homenageadas no livro está Maria Aparecida Soares Ruas, 75 anos, professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), onde foi a primeira mulher a comandar o Departamento de Matemática.

Cidinha, como é carinhosamente conhecida é professora do ICMC desde 1981, mas tem a matemática presente em sua vida desde muito cedo. “Sempre quis ser professora, gosto de ensinar e já dava aula particular de matemática desde os meus 12 anos para alunos do ensino fundamental”, conta.

Formada em matemática pela Unesp de Araraquara, ela tem mestrado e doutorado pela USP de São Carlos e Brown University, nos Estados Unidos. Em 2010, essa desbravadora da ciência, recebeu da presidência da república a Medalha do Mérito Científico.

“Eu fui a quarta mulher a ser indicada para a Academia Brasileira de Ciência na área de matemática. Hoje em dia há cerca de 70 matemáticos e só seis mulheres, isso é exemplo de que o desafio é grande”, comentou.

A professora da pós-graduação da UFSCar Maria Aparecida de Moraes é uma das cientistas de São Carlos retratada em livro

Outra pesquisadora homenageada é a socióloga Maria Aparecida de Moraes, de 78 anos, professora voluntária da pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Formada em Ciências Sociais pela Unesp, em Araraquara, com mestrado e doutorado em sociologia pela universidade de Paris I, ela se destacou por pesquisar o trabalho rural feminino no final da década de 1980.

Ela também destaca que o papel da mulher na ciência é um grande desafio.

“A questão de genro você não pode descartar da ciência porque a ciência não é pura, ela é atravessada pelas relações sociais, pelas formas de pensamento da sociedade. Eu diria que é um desafio e eu estou desafiando isso há mais de 40 anos”, afirmou.

Inspiração

Livro conta a história de seis cientistas de São Carlos

O livro homenageia ainda outras quatro cientistas de São Carlos de diversas áreas do conhecimento:

Cibele Saliba Rizek (ciências sociais);

Lúcia Cavalcante de Albuquerque Willians (psicologia);

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (ciências humanas – educação)

Yvonne Primerano Mascarenhas (físico-química).

“Decidimos iniciar o projeto com o levantamento de todas as pesquisadoras que se encontravam no caráter sênior, pesquisadoras aposentadas, mas que continuavam atuando em suas áreas temáticas e mais do que isso, que tivessem premiações e publicações internacionais e pesquisas relevantes que fazem parte do cotidiano da sociedade”, explicou Mirlene.

A professora de Sociologia da Unesp Araraquara Mirlene Simões elaborou um livro com a história de seis cientistas de São Carlos

Para a autora do livro, ainda há muito a ser conquistado pelas mulheres no setor científico.

“Principalmente nas carreiras ligadas de matemática e engenharias ainda existe pouca equidade de gênero e as nas questões relacionadas a poderes nas universidades, nas chefias de departamento e até dentro dos grupos de pesquisa”, afirmou.

Mulheres na ciência

Ao longo dos anos, muitas mulheres têm ajudado a construir a ciência no Brasil e no mundo. A importância da participação feminina levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a criar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

Dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico mostram que de cada dez cientistas em São Carlos, quatro são mulheres.

