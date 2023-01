Lixão a céu aberto atrás de unidade de saúde causa transtornos em Guatapará, SP

Denunciante afirma que a própria prefeitura jogou entulho na vala. Administração municipal diz que resíduos serão utilizados para reparar estradas. Moradores reclamam de descarte de lixo atrás de posto de saúde em Guatapará, SP

Um lixão a céu aberto que fica logo atrás do único pronto-socorro de Guatapará (SP) tem incomodado moradores da cidade.

As imagens foram exibidas nesta quarta-feira (25) no quadro “Até Quando”, da EPTV, afiliada da TV Globo, e mostram uma vala de aproximadamente 20 metros de comprimento no Centro.

Segundo Marco Aurélio Frediano, o espaço teria sido aberto pela própria Prefeitura.

“Olha todo o entulho que está jogado aqui. Cheio de animais peçonhentos e animais mortos. Tem até urubu por aqui”, conta Marco Aurélio.

Ainda de acordo com o denunciante, incêndios se tornaram frequentes na área, próxima à Prefeitura de Guatapará.

O que diz a Prefeitura

A administração municipal garantiu que essa não é uma vala aberta para o descarte de lixo.

Segundo a Prefeitura, o poder público está deixando nesse lugar diferentes tipos de entulho que vão ser usados em reparos de estradas na área rural do município.

A administração municipal contou que as recentes chuvas têm dificultado a remoção do material. A produção da EPTV voltará a checar a situação do local até 31 de março.

Morador denuncia lixão a céu aberto atrás de pronto-socorro em Guatapará, SP

Divulgação/Marco Aurélio Frediano

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa