Lixeira viciada se acumula atrás de ponto de ônibus em muro de hospital

Acúmulo de lixo ocorre no bairro Santa Rita, na Zona Sul de Macapá.

Prefeitura informou trabalha para erradicar lixeiras viciadas na cidade.

Lixeira se acumula atrás de ponto de ônibus no bairro Santa Rita (Foto: Messias Nunes/Arquivo Pessoal)

Em uma área próxima ao muro de um hospital particular de Macapá, um lixeira viciada que se acumula atrás de um ponto de ônibus. O lixo tem gerado reclamação de quem transita na área, que fica no bairro Santa Rita, na Zona Sul. Imagens do local foram enviadas para a plataforma colaborativa VC no G1.

A lixeira começou a crescer há cerca de duas semanas segundo o cinegrafista Messias Nunes. Ele completa que pedestres e motoristas que passam por ali contribuem para a aumento no volume do lixo. Entre folhas secas e galhos de árvores é possível perceber a presença de lixo doméstico, plástico e papel.

“A lixeira começou a crescer há cerca de duas semanas e o mais lamentável é que os próprios moradores contribuem para a aumento no volume do lixo”, disse Messias Nunes, ressaltando que risco de doenças é a principal reclamação da comunidade.

Ele diz que diariamente trafega pelo local para ir ao trabalho, e se sente incomodado. Nunes conta que ainda não denunciou a situação para o poder público, mas que gostaria de dar mais visibilidade para o caso.

Nota da Redação: a Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) informou que a coleta de lixo no bairro Santa Ritax é realizada nos dias de segunda, quarta e sexta-feiras, no horário da manhã. O órgão disse ainda que tem trabalhado constantemente para a erradicação de pontos de lixeiras viciadas em Macapáx e que uma equipe de fiscalização vai apurar o caso citado nesta matéria. A secretaria disponibilizou um telefone para que os moradores da capital denunciem casos como este: 991471050

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

Vittorio Ferla