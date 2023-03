Lixo retirado do Rio Gravataí passa por processo de separação de resíduos orgânicos dos recicláveis

Empresa contratada pela prefeitura de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, não removeu materiais isoladamente. Organização que defende a conservação do meio ambiente avalia que método adotado para recolhimento impossibilita a separação. Lixo retirado do Rio Gravataí, em Cachoeirinha

Reprodução

O lixo que foi retirado do Rio Gravataí, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, passa por uma nova etapa. Para dar a destinação correta aos resíduos – contaminados pela poluição – é preciso separar os materiais orgânicos dos recicláveis.

A limpeza começou no dia 17 de fevereiro. A ideia era remover primeiro a vegetação aquática para depois realizar a retirada do lixo sólido. No entanto, o método adotado pela empresa designada para o trabalho recolheu todos os resíduos juntos. A escolha foi criticada por especialistas, mas a prefeitura alegou que não houve alternativa.

”O que deveria estar indo para o aterro não é esta montoeira de material aqui, é aquele resíduo rejeito que não outra solução a não ser a destinação em aterro. Esse material aqui com certeza não tem capacidade nenhuma de ser triado”, afirma a embaixadora da ONG Lixo Zero, Paula Moletta.

Moradores de Cachoeirinha denunciam descarte irregular de lixo no Rio Gravataí

Moradores denunciaram o descarte irregular de lixo no Rio Gravataí há cerca de um mês. Uma área de cerca de setenta metros estava tomada de entulhos.

As imagens mostravam garrafas de plástico, tampas de privada, isopor, frascos de inseticidas, embalagens de marmita, pneus e outros itens. São todos materiais que podem ser reciclados, mas que, descartados irregularmente, entopem o rio. Com a estiagem, o nível do Gravataí baixou muito e os resíduos ficaram parados na vegetação.

De acordo com a prefeitura, o custo da limpeza foi estimado em R$ 1,3 milhão. Os recursos são oriundos do fundo de gestão compartilhada do saneamento básico com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Lixo no Rio Gravataí, em Cachoeirinha

Jonas Campos/RBS TV

Parte do material retirado do rio foi trazida para o pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. O engenheiro ambiental da prefeitura Felipe Vargas e Silva afirma que parte do material orgânico retirado vai ser avaliada para saber se há como aproveitar para compostagem, mas isso depende de análise técnica. O restante vai para um aterro sanitário em São Leopoldo.

”Aqueles resíduos que estão no píer, aquilo já é a ilha. A porcentagem de resíduo misturado com macrófita já passa de 50%, algo em torno de 70% é só resíduo sólido. Então não vale a pena a gente trazer para cá, porque a separação demoraria muito tempo, seria muito laboriosa, porque ocorre manualmente”, diz o engenheiro ambiental.

Separação do lixo retirado no Rio Gravataí

Reprodução

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano