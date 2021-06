ll-nuovo-trailer-di-space-jam:-new-legends

A prendere il posto di Michael Jordan è LeBron James, che accanto ai Looney Tunes riporta sul grande schermo il binomio basket + animazione. Al cinema dal 23 settembre

A 15 anni dal primo esperimento, ovvero mettere insieme i campioni del basket e le leggende dell’animazione, arriva il secondo tentativo. Il nuovo Space Jam, intitolato Space Jam: New Legends (in originale A New Legacy), riprende la formula dell’originale, ma sostituisce Michael Jordan con un’icona più contemporanea: LeBron James. Sarà lui ad affiancare Bugs Bunny, Daffy Duck e gli altri Looney Tunes in una sfida che li catapulterà in un’insidiosa realtà virtuale. In queste ore è stato diffuso il nuovo trailer che racconta meglio la trama e mostra i personaggi animati in un’inedita grafica in 3D.

Quando il figlio Dom viene intrappolato in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza artificiale impersonata dall’attore Don Cheadle, James farà di tutto per riportarlo a casa, compreso sfidare la squadra dei malvagi Goons in un’epica partita a basket. A complicare le cose ci si mettono gli stessi Looney Tunes, con Duffy che scommette contro la sua stessa squadra, Titti che si fa calpestare diventando un’opera cubista e la Nonna che beve Martini durante l’intervallo. A un certo punto, per fortuna, sapranno ritrovare lo spirito di squadra e sbloccare capacità mai viste prima.

Space Jam: New Legends è diretto da Malcolm D. Lee e prodotto, fra gli altri, da Ryan Coogler, già sceneggiatore e regista di Black Panther. Nel cast ci sono anche Khris Davis (Judas and the Black Messiah, Atlanta), Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery) e Zendaya, che doppierà Lola Bunny. Il film debutterà negli Stati Uniti a luglio, in contemporanea nelle sale e in streaming su Hbo Max, mentre da noi arriverà al cinema il 23 settembre.