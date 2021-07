lo-chef-antonino-cannavacciuolo-non-ama-solo-la-moglie:-svelato-il-mistero

Uno degli chef più amati è sicuramente Antonino Cannavacciuolo. Il volto tra i più noti della TV svela un segreto, infatti il suo cuore non si apre soltanto alla cucina e alla sua compagna di vita, la moglie, c’è qualcos’altro, scopriamo di più!

Chef stellato dalle mille doti, non solo gastronomiche, la sua competenza in tradizione culinaria è immensa, apprezzato dal pubblico soprattutto per la sua peculiare vivacità e simpatia, un tocco d’ironia che ammalia chiunque unito alla formidabile destrezza in cucina. L’amore moglie e famiglia è ormai risaputo, ma c’è dell’altro.

Ecco per chi batte il cuore del grande Chef

Divenuto il genio indiscusso della cucina italiana, il suo volto è ormai dappertutto, ospitato da innumerevoli conduttori di programmi televisivi, accanto alle figure di altrettanti magnifici chef quali Carlo Cracco, Gennaro Esposito o Joe Bastianich, Cannavacciuolo si è ormai ritagliato il suo meritato posto al sole da tempo.

La sua dimestichezza in cucina ci ha fatte innamorare, riesce a realizzare dei piatti di alta cucina ma che sposano al contempo, oltre alla vera tradizione italiana, i piatti delle semplici e genuini delle nostre nonne. Oltre a ciò, nota è anche la sua vita privata.

Originario di Vico Equense, il suo cuore campano non riserva l’esclusiva solo alla moglie Cinzia Primatesta, la donna della sua vita nonché manager e socia in affari e ai loro due figli: Andrea Cannavacciuolo ed Elisa Cannavacciuolo.

Ci sono, nelle vita dello chef, come in quella di tutte noi, delle ardite passioni, una di queste, la più travolgente, è quella per le auto sportive datate.

“Adoro guidare e sogno le auto sportive del passato“, ha dichiarato il cuoco ad una recente intervista riportata dal ‘Corriere della Sera’. Le auto, dunque, fanno battere forte il cuore di questo simpatico personaggio che ha saputo davvero conquistare tutti grazie a simpatia, spontaneità ma ovviamente la grande competenza all’interno della cucina.

“Adoro le sportive del passato e ho iniziato a comprare qualche modello che ha fatto la storia delle corse. Se ne trovano di incredibili a prezzi buoni”, spiega Cannavacciuolo che ha cosi puntato su alcuni modelli. In particolare la Lancia Delta integrale è una delle auto che ha davvero rapito il suo cuore. Macchina dall’importanza storica considerevole, che il cuoco ha voluto assolutamente far sua. Un amore viscerale.

