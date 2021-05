Lo chef Damiano Carrara non si sposa più, nozze rinviate perché la fidanzata ha avuto un incidente

Lo chef Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia, ha rimandato le nozze con la fidanzata Chiara Maggenti. Lo comunica la coppia con un video pubblicato su Instagram. A spingerli a posticipare l’evento è stato un incidente domestico del quale è stata vittima la donna. Nulla di grave ma sarà necessario qualche mese prima che Chiara recuperi completamente la forma fisica. L’incidente, aggiunto alle limitazioni determinate dal Covid, ha spinto i due ad annullare momentaneamente l’evento in attesa di poter festeggiare il sì nella maniera che avevano previsto.

L’annuncio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Nel video pubblicato sul suo profilo, Damiano e la compagna Chiara spiegano i motivi che li hanno indotti a rimandare le nozze: “Finalmente Chiara è in piedi. Abbiamo deciso di fare questo video perché volevamo ringraziare tutti quanto per l’amore e per l’affetto che avete avuto nei miei confronti e in quelli di Chiara. Le siete stati accanto in queste tre settimane. Abbiamo una notizia importante da darvi. Ne abbiamo parlato tanto e purtroppo abbiamo deciso di rimandare il matrimonio, che sarebbe stato il 26 giugno prossimo. Dopo la risonanza, ci vorranno altri due o tre mesi prima che Chiara possa tornare a essere se stessa. Il Covid non migliora la situazione. Ci teniamo a trascorrere una giornata bella. A stare in famiglia, poterci abbracciare”.

in foto: Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Il matrimonio di Damiano Carrara sposato al 9 luglio 2022

Ma lo chef diventato noto in Italia con Bake Off e la compagna Chiara hanno già fissato la nuova data delle nozze. Il matrimonio, posticipato di poco più di un anno, sarà celebrato a luglio del 2022. “Abbiamo già fissato la data per il prossimo anno. Ci sposeremo il 9 luglio 2022. Questa volta non si rimanda più”, hanno assicurato i due, sicuri che un anno basterà a permettere loro di organizzare l’evento che desiderano.