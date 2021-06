Lo ricordate? E’ stato un cantante di Amici 17: oggi si mostra proprio così, incredibile

Vi ricordate di Biondo? E’ stato l’amatissimo cantante di Amici 17: com’è oggi a distanza di 4 anni.

Amici di Maria de Filippi è un talent show arrivato proprio quest’anno alla sua ventesima edizione. Edizione che, come sappiamo, ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere, dall’inizio del format, esattamente dal 2001. Forse non tutti ricordano che, quando ha avuto il suo debutto, il suo nome era Saranno Famosi e solo nel 2003, nella seconda metà del talent, è stato cambiato in Amici.

Come abbiamo esposto, sono stati davvero tantissimi gli allievi che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia, e sarebbe difficile ad oggi ricordarli tutti. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente uno degli allievi che ha fatto parte del talent: vi ricordate di Biondo? Il rapper ci ha letteralmente conquistati con la sua musica. Ma com’è oggi a distanza di pochi anni?

Era un cantante di Amici 17: lo ricordate? Com’è oggi e cosa fa

In queste venti edizioni di Amici di Maria de Filippi, abbiamo avuto modo di ammirare ed apprezzare numerosi artisti, tra ballerini e cantanti. Anzi, all’inizio, le categorie non erano solo due, ma c’era anche la categoria recitazione, poi eliminata. Adesso, ricordare tutti gli allievi sarebbe difficile, e per questo, abbiamo sfogliato l’album dei ricordi.

Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, è presente un amatissimo ex allievo: lui è Biondo, lo ricordate? Il rapper è stato presente nella diciassettesima edizione, ed è riuscito, allora, ad arrivare al Serale, ma non a toccare il podio. Ebbene, com’è oggi, il cantante, dopo circa quattro anni?

Notiamo che Biondo, pseudonimo di Simone Baldasseroni, non è assolutamente cambiato, a parte i capelli, che sembrano più lunghi. L’artista in questi anni ha continuato a manifestare il suo talento, abbracciandoci con la sua musica!